«Он уже задыхался, но говорил: там люди болеют» 

В «списке памяти», организованном в сети врачебным сообществом, уже больше 200 имен российских медиков, погибших во время эпидемии. Самому молодому было всего 26 лет. Какие они, герои нашего времени: люди, которые «сгорая сами, спасали других».

В последние дни коронавирусные хроники России были забиты жалобами медиков со всей страны, что вместо обещанных «путинских» премий за личный риск и переработки они получили копейки или не получили вообще ничего. Кое-где местное начальство исхитрилось раздробить по часам эти и без того не самые щедрые выплаты — от 25 тысяч до 80 тысяч рублей.

Для сравнения:

Во Франции медперсоналу на передовой правительство заплатило дополнительно 1500 евро (около 120 тыс. рублей). Плюс к этому — повышенную доплату за часы переработки. Это притом, что в среднем французские медики получают больше 7000 евро в месяц (около 560 тыс. рублей).

В Нью-Йорке сами работодатели — локальные здравоохранительные системы, управляющие больницами — благодарят своих сотрудников бонусами. Одна из систем, например, выразила признательность каждому в виде единовременной компенсации в 2500 долларов (183 тыс. рублей). А средняя зарплата ее персонала — 7000 долларов в месяц (512 тыс. рублей).

Также многие российские врачи по-прежнему жалуются на нехватку средств защиты и отсутствие тестирования для сотрудников. По итогам майского опроса соцсети «Доктор на работе» и телеканала «Доктор», 83% медиков, работающих с коронавирусными пациентами, заявили о недостатке или отсутствии необходимой защиты, сообщила «Медуза».

В таких условиях современные герои спасают чужие жизни, жертвуя собственной. Организованный врачебным сообществом «список памяти» с именами наших медработников, погибших во время эпидемии, пополняется с ужасающей скоростью. С конца апреля он расширился втрое — на 18 мая в нем уже 222 имени.

Из средств защиты была только самодельная маска

Один из самых молодых в «списке памяти» — 28-летний участковый врач-терапевт Наиль Саматов. Только в прошлом году он окончил медвуз на родине в Башкирии. С конца января трудился в поликлинике №3 подмосковного Егорьевска — переехал на время, чтобы заработать на собственную свадьбу. О его кончине 6 мая сообщила в VK Егорьевская центральная районная больница.

Наиль заразился после того, как посетил на дому больного с COVID-19, который умер три дня спустя. Из средств защиты у врача была только самодельная маска, сшитая его невестой. Первое время противочумными костюмами их не обеспечивали, рассказала татаро-башкирской службе «Радио Свобода» мать погибшего Рагида Нуриева, которая сама работает старшей медсестрой.

После майских праздников он собирался домой. Но у Наиля начался сильный жар, развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Последние 9 дней он был на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перед этим успел поговорить по телефону с мамой: «Завтра меня подключат к ИВЛ, так что говорить не сможем. Пожалуйста, не плачь».

Лечили его уже в Москве, но так и не смогли спасти. По словам матери, в свидетельстве о смерти написали пневмонию, а не коронавирус, хотя похороны организовали со всеми мерами безопасности. «Закрытый гроб и пять человек в защитных костюмах на кладбище. Так проводили медика в последний путь», подтвердило агентство «Башинформ».

«Он уже задыхался, но говорил: там люди болеют»

В Хакасии коронавирус забрал жизнь врача-травматолога, которому было всего 26 лет. Евгений Концевой работал в Абаканской межрайонной клинической больнице и хотя был самым молодым в отделении травматологии, делал уникальные для региона операции, говорят коллеги. О трагедии 4 мая сообщил в VK республиканский Минздрав

Евгений заразился от пациента, который скрыл, что должен был находиться на обязательном карантине. «КП Красноярск» писала, что мужчина прибыл из Москвы, в аэропорту подписал обязательство соблюдать 2-недельную изоляцию, но вместо этого встречался с друзьями и гонял на скутере. Очередной такой выезд, еще и в нетрезвом виде, закончился переломом ноги — так он попал к Евгению.

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Уже во время лечения у пациента проявились симптомы инфекции. Когда вирус подтвердился, все отделение травматологии закрыли на карантин. Там оказался самый крупный очаг заражения.

Евгения отправили болеть домой. Он поначалу не верил, что потребуется госпитализация. По словам мамы Ольги Концевой, которая оставляла ему под дверью продукты, он не хотел вызывать скорую: считал, что в больнице и так много пациентов, чтобы коллеги тратили на него время.

«Он уже задыхался. Надо было стучать во все колокола, а он говорил: "Мама, ты знаешь, какая сейчас ситуация, там люди болеют, а я молодой, здоровый…"», — рассказала Ольга «Вестям». Она не смогла сдержать слез: «Ушел мой ребенок. Люди, подумайте! А вдруг рядом чей-то ребенок или чей-то родитель. Просто подумайте! Немножко посидите дома. Это же не так сложно. Только о себе все время думают. Безответственные».

«Сгорая сам, спасал других»

Иса Ахтаев, анестезиолог-реаниматолог московской ГКБ им. Спасокукоцкого с огромным опытом работы, сам попал в реанимацию с коронавирусом 3 мая, а уже 8-го его не стало. С первого дня перепрофилирования больницы он вышел работать в отделение для пациентов с COVID-19. Ему был 51 год.

Anews

Врач почувствовал себя плохо еще в конце апреля. Потом скорая увезла его уже в тяжелом состоянии. В последнии дни он был на аппаратах ИВЛ, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — насыщение крови кислородом через перекачку вне организма).

«Горько понимать, что его больше никогда не будет с нами. Это был очень добрый, скромный человек. Работали вместе — обычная работа в реанимации — тяжелые больные, немного экстрима, много бумажной работы. С ковид эпидемией стало сложнее: СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Anews), тяжелые больные, но он никогда не жаловался, просто шел и делал свое дело»,

— написала в Facebook его коллега Алина Титова от имени всех сотрудников кардиореанимации.

«До сих пор не верится. Кажется, что он с нами. Ушел на дежурство, просто в другую смену. Хочется зайти в ординаторскую и увидеть, что он на своем любимом месте у окна пишет историю болезни. Сгорая сам, спасал других. Мы запомним его как достойного, уважаемого, доброго, позитивного, сильного человека»,

— говорится в этом некрологе от коллег.

«Она была полна оптимизма в борьбе с болезнью»

12 мая ушла из жизни Светлана Соловьева , анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы Калининграда. До последних дней она была верна своей профессии и оставалась работать в обсервации в первой группе. Месяц назад Светлана Георгиевна отметила 65-летие.

«Всю свою жизнь она отдала делу служения медицине на самом сложном ее участке — в отделении реанимации, а в последние годы в блоке интенсивной терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Ее заботливыми руками спасены тысячи человеческих жизней»,

— почтил память врача в Facebook друг и коллега Владимир Благовещенский.

В 2018 году Светлана Соловьева была отмечена грамотой регионального Минздрава за то, что в течение двух месяцев выхаживала 20-летнего парня, пострадавшего в тяжелейшем ДТП. Благодаря ее стараниям он пошел на поправку, напомнили в пресс-службе Минздрава.

Когда нагрянула нынешняя эпидемия, врач одной из первых стала помогать пациентам с подозрением на коронавирус, не считаясь ни со временем, ни с грозящей опасностью. Но, помогая другим, не уберегла себя.

Коллеги с трудом справляются с эмоциями: «Коварная болезнь не щадит никого и медицинских работников в первую очередь… Не верится… 8 мая разговаривал с ней… Она была полна оптимизма в борьбе с болезнью. Очень горько…»

Уходят герои

Это лишь отдельные истории из сотен. Общих официальных данных по погибшим врачам-героям пока нет, данные только начинают поступать из регионов.

В Подмосковье, по информации местного Минздрава, заболели почти 2 тысячи медиков, из них 16 человек, насколько знают чиновники, погибли от ковида и пневмонии. В Дагестане Минздраву известно о смерти более 40 врачей.

Также СМИ отдельно отмечают случаи ухода известных медиков. Так, 15 мая в Петербурге коронавирусная болезнь забрала Виктора Парфило — известного рентгенолога, который 25 лет возглавлял отделение лучевой терапии 31-й горбольницы. А здесь мы рассказывали истории других врачей-героев.