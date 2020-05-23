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«Все вытащили, а дом подожгли»: как в России делят наследство 

Полина Алферова 3 часа назад
«Все вытащили, дом подожгли»: как делят наследство
Фото: Кадр из фильма "Наследство"
В России до сих пор не принято оформлять завещание и заранее оповещать о своих намерениях. Обычно это оборачивается войной за наследство после смерти родителей или бабушек-дедушек. В результате даже родные братья и сестры могут не общаться годами из-за взаимных обид и претензий. «Рамблер» собрал наиболее показательные истории, рассказанные пользователями соцсетей. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Чаще всего проблемы возникают там, где есть лишь устная договоренность. Родственники, которые при жизни заявляют, что не будут ни на что претендовать, после смерти наследодателя забывают о своих обещаниях.
Slava.to: «Я раньше думал, что наследство делят какие-то ненормальные, а оказалось, что знакомые из этих тоже. Дальняя родственница обратилась помоги: тётя/дядя помер, а завещание на соседа написал… А почему не на тебя? Мне некогда было к ней/нему заезжать… А сосед в магазин ходил, по дому помогал, на ушко нашептал что в завещании написать…»
Annfinska: «У меня мать оказалась из таких. Узнала, что бабушка свою квартиру написала на младшую внучку, и начала всех терроризировать. Названивать матери наследницы (к слову, такая же), угрожать, искать юристов. Очень сильно на меня обижается, что я не участвую в этом балагане. А я ей каждый раз озвучиваю свою позицию, что квартира бабушкина и бабушкино осознанное решение отдать квартиру той внучке».
Vovv23: «У меня есть друг. На него бабушка написала завещание на свою квартиру и всем родственникам сообщила. В первую очередь его мать ему позвонила и начала на него кричать. Он не хотел с матерью ссорится, и сказал, что перепишет квартиру, когда бабушки не будет».
Assassinanny911:
«И моя мать опозорилась на этом. Умер какой-то родственник, которого мы видели пару раз в жизни, но мать почему-то посчитала, что его квартирка должна достаться ей, а не его жене. Такие позорушные разборки были».
Битва за квадратные метры иногда делает врагами даже членов одной семьи.
Andruss: «А у меня бабушка с тетей провернули..операцию с бабушкиной квартирой, чтобы моя мама в будущем не смогла требовать свою долю наследства.. В итоге, через дарение тетя с бабушкой свои доли передали дв. сестре. А она после регистрации всех изменений спокойно поменяла замки и проинформировала свою мать, что ее присутствие в квартире в дальнейшем нежелательно. Бабушку она еще готова терпеть, поскольку той немного осталось, а маме есть где жить».
Иногда бывает так, что на наследство претендуют даже некровные родственники, если заботятся о наследодателе на определенных условиях. Но в России — своя специфика.
Sourisdombre: «Моя бывшая свекровь так нашла одну одинокую бабушку и ухаживала за ней…Бабулька напела ей, что она брошенная, дочь не ухаживает, сама предложила ей, чтоб та ухаживала, и квартира отойдёт моей бывшей свекрови. А свекровь моя женщина ответственная, ухаживала за бабкой хорошо. И вот, наступило время, то ли завещание оформить, то ли переписать квартиру. Бабка ей звонит и плачет в трубку, мол, дочка родная пришла, и документы все на квартиру забрала».
Чаще всего обидно тем наследникам, которые добровольно взяли на себя уход, например, за престарелыми родственниками, а позже обнаруживают, что наследство уже давно отписано другим людям.
Gejanko:
«Мне бабушка оставила квартиру, однушка, первый этаж, по деньгам совсем мало. Мать ждёт, что я буду делиться с сестрой.
Мне не жалко, но обидно, в основном за бабушку. Ухаживали за бабулей мы с мужем и мои дети. Ни сестры, ни матери рядом не было. Сестра по 3 месяца и больше не навещала».
Asaira: «Моя мать досматривал за свекром..стирала, убирала. Родственничков не было со стороны отца. Не их царское дело ухаживать за больным человеком. А как умер так первые прибежали наследство делить. Все из дому вытащили, вплоть до банок с подвала, пока мои родители похоронами занимались, а потом и дом подожгли т.к. завещание на дом было на отца моего оформлено».
EgikChe: «У меня дед перед смертью взял честное слово с тетки что она отдаст моему брату сад, а мне гараж. Ну и плюс разные семейные ценности. Тетке доставалась трехкомнатная квартира, сад с домом и счет в банке. А когда я заикнулся о завещании обиделся.. Когда дед умер, тётка мне сообщила..что дед перед смертью очнулся и сказал следующее: „Сад и гараж оставьте себе, а EgikChe и брату по 10т.р. “. в общем нет у меня тётки, и брата двоюродного с сестрой тоже нет. Они в трешке живут. Так что пишите завещания, если хотите дружную семью».
Иногда споры вспыхивают и тогда, когда родители намеренно выделяют одного из своих детей, отказывая в помощи остальным.
Underway: «Близкому другу тоже достанется в наследство только гараж, а может уже и не достанется. Сестре же завещана трешка, однокомнатная и дача. Мать, унаследовав имущество от отца, решила „справедливо“ разделить имущество и написала завещание, аргументировав, что ты же не женат и неизвестно когда женишься, а у них ребенок и вот внуку однокомнатная достанется, им трехкомнатная и дача семью кормить».
Omni68:
«Моя мама сказала мне: "Ты живёшь хорошо, поэтому всё наследство я оставляю внукам".
Вот и поделила: сыну сестры двухкомнатную квартиру, моим двоим частный дом-развалюху в два раза дешевле квартиры. По факту— в 4 раза, потому что половина дома принадлежит бывшему мужу моей сестры…»
Впрочем, на просторах Сети встречается и такое мнение, что наследство само по себе портит людей, поэтому лучше никому ничего не оставлять, а все потратить при жизни.
Siannet: «Вот так наследство превращает родственников в заклятых врагов. Именно поэтому все свои сбережения лучше всего тратить на себя любимого, и недвижимость под старость лет тоже продать, а на вырученные деньги обеспечить себе уход в частном доме престарелых. К чёрту всех родственников!»
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