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Почему Горбачев стал культовым «вождём» СССР на Западе 

Русская семерка 5 часов назад
Почему Горбачев стал культовым «вождем» на Западе
Фото: Русская семерка
Для большей части россиян Горбачев — руководитель, который в угоду зарубежным партнерам развалил могучую страну, а ее население обрек на борьбу за существование. На Западе Горбачев, напротив, политик, заслуги которого в деле укрепления мира и разрядки напряженности между СССР и США трудно переоценить.
По мнению целого ряда историков и политологов, к Горбачеву на Западе стали присматриваться в его бытность рядовым членом Политбюро. В июне 1984 года, когда Горбачев возглавлял советскую делегацию на похоронах лидера итальянских коммунистов Энрико Берлингуэра, ему сообщили, что с ним хочет встретиться президент Италии Алессандро Пертини. Беседа, со слов Горбачева, была «содержательная», но о чем они говорили, видимо, так и останется загадкой.
Существует мнение, что Пертини действовал по указу Вашингтона. После этой встречи фамилия Горбачева стала часто мелькать в западной прессе, причем характеристики ему были даны исключительно положительные.
Следующий шаг навстречу Западу Горбачев сделал в декабре того же 1984 года, когда посетил Лондон по приглашению премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Именно «железная леди» настояла на том, чтобы советскую делегацию возглавил лично Михаил Сергеевич. К встрече Тэтчер относилась чрезвычайно серьезно и даже консультировалась с британскими советологами
Как заявлял Горбачев, основной темой на переговорах с британским премьером был вопрос прекращения «холодной войны». И видимо, какие-то подвижки наметились, о чем может свидетельствовать фраза, брошенная будущим идеологом перестройки:«Давайте дружить». А в Форин-офисе сделали вывод: если Горбачев станет новым главой государства, то в отношениях между Западом и СССР может наметиться прогресс.
В марте 1985 года Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС и уже в новой должности совершил визит в Швейцарию для саммита с президентом США Рональдом Рейганом. Несмотря на то, что встреча в женевском пригороде Версуа никаких конкретных результатов не принесла, стороны смогли сойтись во мнении, что «ядерная война недопустима» и решили продолжить двусторонние контакты.
Во время первых визитов Горбачева на Запад также были осуществлены неформальными встречи с представителями англо-американского капитала, включая такую крупную фигуру, как Дэвид Рокфеллер. Одна из целей этих встреч, по мнению экспертов, — лоббирование интересов западного бизнеса в СССР.
По мере того, как ухудшался социально-политический климат в СССР, а экономика уверенно двигалась к краху, популярность Горбачева на Западе только росла. Президент Центра политических технологий РФ Игорь Бунин подчеркнул, что на Западе его практически возвели в ранг «национального героя и освободителя».
Причем Горбачева хвалили не только за судьбоносные решения, но и за бездействие: он не отдал приказ руководству ГДР стрелять в людей преодолевающих Берлинскую стену, он не начал войну, чтобы предотвратить отделение Прибалтики, в конечном итоге, он не противодействовал крушению коммунистической системы. На Западе прекрасно понимали, будь на месте Горбачева диктатор — не избежать большой крови.
Главное, что западные партнеры Горбачеву верили. Он не обманул, когда дал принципиальное согласие на объединение Германии, он сдержал слово, после того как пообещал пойти на сокращение стратегических наступательных вооружений. Советский Союз, ощетинившийся ядерными ракетами и стращающий тоталитарной идеологией, больше не представлял угрозы.
Бывший советский премьер Николай Рыжков уверен, что любовь к Горбачеву политических элит Запада связана с ослаблением нашей страны и появившейся возможностью выстраивать однополярный мир. Раньше «залезли они во Вьетнам — мы им по рукам давали, мы залезли в Афганистан — они давали нам», — говорит Рыжков. В 90-е годы это равновесие было нарушено.
Немаловажную роль в популярности Горбачева на Западе сыграли личные качества политика. Горбачев не в пример предыдущим советским руководителям, был чрезвычайно открытым и контактным человеком. У него сложились прекрасные деловые и человеческие отношения с Маргарет Тэтчер, Рональдом Рейганом и Гельмутом Колем. Тэтчер не раз заявляла, что «Горби» — это человек, с которым можно иметь дело. Горбачев был легок в общении и всегда любил вести шутливую беседу.
Отошедший в 90-е годы от большой политики Горбачев не остался в стороне от самой политики. Он поддерживал отношения с новым поколением лидеров США и Великобритании, в частности, хорошо высказывался о Бараке Обаме и даже стал фанатом нового британского премьера Дэвида Камерона.
«Я с радостью принимаю работу Камерона, — отмечал Горбачев. — Я понимаю его идею Большого Общества. Суть в том, что разрывы в доходах между разными слоями общества должны быть преодолены. Это очень демократично».
Горбачев был доступен не только влиятельным персонам Запада, но и рядовым гражданам. «У Горбачева мягкая рука, до которой приятно дотрагиваться, — пишет британский журналист Мэттью Белл. — Это рука, которая пожимала руку Рональда Рейгана — в результате окончилась холодная война. Эта рука треплет меня по плечу, и направляет по строгим коридорам московского офиса экс-президента СССР к столу».
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Люди , Николай Рыжков , Маргарет Тэтчер , Гельмут Коль , Барак Обама , Мэттью Белл , Дэвид Рокфеллер , Игорь Бунин , Рональд Рейган , Дэвид Кэмерон , Центр политических технологий , КПСС
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