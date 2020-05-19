Рыбак-новичок выловил огромного горбыля 

Новичкам везет. Этот постулат еще раз подтвердил неопытный рыбак, которому улыбнулась удача. Об этом пишет издание USA Today.

Брайан Бим отправился на рыбалку, он вышел на своем каяке в океан неподалеку от городка Дейна-Пойнт, расположенного на калифорнийском побережье США. Начинающий рыболов 45 минут боролся с белым горбылем и смог его одолеть. Рыбина весила 36,3 килограмма, а в длину составила полтора метра. Брайан был очень близок к рекорду: до него с каяка смогли вытащить белого горбыля весом 34 килограмма. Кстати, сам рыбак сообщает, что до этого видел горбылей, которые весили не более 3 фунтов (1,3 килограмма).