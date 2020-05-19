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Рыбак-новичок выловил огромного горбыля 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Рыбак-новичок выловил огромного горбыля
Фото: James Loud
Новичкам везет. Этот постулат еще раз подтвердил неопытный рыбак, которому улыбнулась удача. Об этом пишет издание USA Today.
Брайан Бим отправился на рыбалку, он вышел на своем каяке в океан неподалеку от городка Дейна-Пойнт, расположенного на калифорнийском побережье США. Начинающий рыболов 45 минут боролся с белым горбылем и смог его одолеть. Рыбина весила 36,3 килограмма, а в длину составила полтора метра. Брайан был очень близок к рекорду: до него с каяка смогли вытащить белого горбыля весом 34 килограмма. Кстати, сам рыбак сообщает, что до этого видел горбылей, которые весили не более 3 фунтов (1,3 килограмма).
Ранее "Рамблер" писал о том, что рыбак вытянул из узкой лунки огромную щуку и стал звездой в Сети.
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