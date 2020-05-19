Русская шпионка, соблазнявшая европейских политиков 

Она вошла в историю как «первая русская женщина-дипломат», ей не было равных в искусстве шпионажа, она сводила с ума самых влиятельных политиков Европы, используя свою власть над ними в интересах России. Согласно мнению многих историков, превзойти ее в искусстве женского шпионажа до сих пор не сумел никто. О том, как помогла России княгиня Дарья Ливен, рассказывает «Рамблер».

Дарья Ливен с детства воспитывалась при дворе вместе с будущими императорами Александром и Николаем, была фрейлиной императрицы Марии Федоровны. В возрасте 14 лет Дашу выдали замуж за генерал-адъютанта Христофора Ливена. После смерти Павла I новый император Александр I в 1809 году отправил Ливена на дипломатическую работу в Берлин, супруга, разумеется, сопровождала его. В 1812 году супруги переезжают в Лондон, где Христофор Ливен выступает в качестве посла, а Дарья открывает светский салон, куда становятся вхожи лишь «сливки общества».

Участвуя в непринужденных светских беседах, Дарья на самом деле добывала ценную информацию, которой делилась с императором Александром I в письмах. А в 1815 году после создания русским императором «Священного союза» с Пруссией и Австрией, получает задание войти в доверие к австрийскому канцлеру Клеменсу фон Меттерниху, чтобы быть в курсе планов одного из самых хитрых европейских политиков.

Пустив в ход все свое обаяние Дарье удается очаровать Меттерниха. Их связь длилась более 10 лет. Виделись они не слишком часто, но регулярно обменивались письмами, в которых канцлер часто упоминал о своих политических взглядах.

Разумеется, копии посланий переправлялись Александру I. Разрыв отношений графини и канцлера пришелся аккурат на то время, когда отношения между Россией и Австрией начали портиться. Россия начала сближаться с Англией и Дарье Ливен предстояло переключиться на работу с новыми союзниками.

Шпионить за английскими политиками Дарье оказалось не сложно: в Лондоне ее хорошо знали, король Георг IV был крестным одного из ее сыновей. Но большое влияние на политику имел министр иностранных дел Англии Джон Каннинг. Его российский император и решил сделать союзником. Его-то и должна была очаровать графиня Ливен, что ей блестяще удалось.

Дарья имела на Каннинга огромное влияние. Это, разумеется, положительно сказывалось на отношениях России и Англии. Страны неожиданно превратились из недругов в союзников и во многом, конечно, здесь была заслуга Дарьи Ливен. К сожалению, Каннинг скоропостижно скончался в 1927 году, а через пару лет, чтобы ее не раскрыли, Дарья Ливен, получившая к тому времени княжеский титул, должна была покинуть Англию и вернуться в Россию.

Правда, на родине княгиня Ливен пробыла не слишком долго. После смерти мужа и двоих сыновей в России, Дарья переехала во Францию. В Париже Дарья продолжала вести активную светскую жизнь и одновременно добывать ценную информацию для России. В частности, в 1848 году Ливен предупреждала Николая I о том, что французы собираются выступать против России в союзе с Турцией и Англией и пытались вовлечь в войну Испанию и Швецию. Однако, в отличие Александра I, новый император никого не хотел слушать, полагаясь лишь на свое собственное представление о положении дел. В результате Крымская война стала для царя неожиданностью и завершилась позорным поражением России.

Дарья Ливен за все время своей шпионской деятельности не допустила ни одного промаха. Ушла из жизни «дипломатическая Сивилла» в январе 1857 года, скончавшись от тяжелой формы бронхита.