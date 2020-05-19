Пришедшую на работу в бикини медсестру наказали

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. Об этом сообщает портал «Тульские новости».

«Тульские Новости»

В региональном минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.

Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Об этом инциденте сообщалось ранее 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Отмечалось, что пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры.