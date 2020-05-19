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Пришедшую на работу российскую медсестру в прозрачном костюме и бикини наказали 

Lenta.ru 3 часа назад
Пришедшую на работу в бикини медсестру наказали
Фото: РИА Новости
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. Об этом сообщает портал «Тульские новости».
«Тульские Новости»
В региональном минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.
Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
Об этом инциденте сообщалось ранее 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.
Отмечалось, что пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры.
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