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В Сети рассказали, какая русская еда ужасает и восхищает иностранцев 

Диана Товсепова 1 час назад
Разница в менталитетах часто заставляет нас удивляться поведению, вкусам и традициям других народов. Но что они на самом деле думают о нас? Так, на одном из популярных сообществ в Сети россияне рассказали, как бурно их знакомые иностранцы реагировали на русскую еду.
Как выяснил "Рамблер", то, что нам кажется самым обычным блюдом, некоторым зарубежным гостям представляется ужасом, а некоторым, наоборот, очень нравится.
Оказалось, что некоторые иностранцы пугаются от одного вида борща, называя его "кровавым супом", а гречка им кажется зерном для кур.
"А я в Англии сварила друзьям борщ. Они выхлебали жидкость, а гущу на хлеб вывалили как бутерброд…", — рассказала одна из россиянок.
Самые привычные наши блюда вызывают у них ужас.
"Мой молодой человек (европеец) ненавидит пельмени и борщ. " "Немцы не понимают, почему мы едим соленую рыбу с пивом. Говорят, что это сухие трупы рыб. Гречку тоже не едят, она им на вид, как корм для птицы. Окрошка с квасом: "Вы зачем в салат пива темного налили?"…", — рассказывают в Сети.
Другая девушка рассказала, что ее друг американец заявил, что гречка похожа по вкусу на грязь.
Оливье многие считают "мешаниной в майонезе", а на холодец вообще не могут смотреть без отвращения, называя его "трясущимся жиром".
Но есть и те, кому наша кухня приходится по вкусу.
"Моему заграничному нравится все и гречка, и Оливье, котлеты на пару и тефтели, пельмени. Уплетает все за обе щеки, а ещё суп гороховый и борщ с фасолью -это его любимое, блинчики с творогом, сырники и вареники просто лакомство. Он только не понимает, как я летом пью чёрный чай с лимоном…", — поделилась девушка о пристрастиях своего возлюбленного-иностранца.
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Люди , Видео
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