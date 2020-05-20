Какая русская еда ужасает и восхищает иностранцев

Разница в менталитетах часто заставляет нас удивляться поведению, вкусам и традициям других народов. Но что они на самом деле думают о нас? Так, на одном из популярных сообществ в Сети россияне рассказали, как бурно их знакомые иностранцы реагировали на русскую еду.

Как выяснил "Рамблер", то, что нам кажется самым обычным блюдом, некоторым зарубежным гостям представляется ужасом, а некоторым, наоборот, очень нравится.

Оказалось, что некоторые иностранцы пугаются от одного вида борща, называя его "кровавым супом", а гречка им кажется зерном для кур.

"А я в Англии сварила друзьям борщ. Они выхлебали жидкость, а гущу на хлеб вывалили как бутерброд…", — рассказала одна из россиянок.

Самые привычные наши блюда вызывают у них ужас.

"Мой молодой человек (европеец) ненавидит пельмени и борщ. " "Немцы не понимают, почему мы едим соленую рыбу с пивом. Говорят, что это сухие трупы рыб. Гречку тоже не едят, она им на вид, как корм для птицы. Окрошка с квасом: "Вы зачем в салат пива темного налили?"…", — рассказывают в Сети.

Другая девушка рассказала, что ее друг американец заявил, что гречка похожа по вкусу на грязь.

Оливье многие считают "мешаниной в майонезе", а на холодец вообще не могут смотреть без отвращения, называя его "трясущимся жиром".

Но есть и те, кому наша кухня приходится по вкусу.