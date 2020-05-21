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17-летняя няня родила от своего 13-летнего подопечного и теперь отправится в тюрьму 

BigPicture.ru 1 час назад
17-летняя няня родила от своего 13-летнего подопечного
Фото: BigPicture.ru
О вопиющем романе 20-летней Леи Кордис (Leah Cordice) из Великобритании общественность узнала только этой весной, хотя следствие шло с 2018 года. Инцидент, о котором пойдет речь, произошел годом ранее в Беркшире, когда мальчику из приличной английской семьи было тринадцать, а его няне семнадцать.
А началась история после пьяной вечеринки в январе 2017, когда не до конца пришедшая в себя любвеобильная Лея, присматривая за подопечным ребенком, зашла к нему в комнату и оторвав от игры в Xbox, начала к нему приставать…
С тех пор втайне от мужа роман протекал с периодическими соитиями при этом, как установило следствие, на протяжении всего периода отношений со своим подопечным, Лея Кордис подкармливала его чипсами или давала деньги, общаясь с мальчиком при помощи мессенджера бесплатных сообщений во время разлуки.
BigPicture.ru
Первые подозрения у окружающих начали появляться уже в 2017 году, но любовники все отрицали, и полиция отвергла их, как беспочвенные. Когда родилась очаровательная девочка, муж Леи, работавший механиком в том же Беркшире, принял ее за свою, и был не сказано рад прибавлению в семействе.
BigPicture.ru
В итоге тайное стало явным и разразился жуткий скандал, однако следствие и сам процесс шли в закрытом режиме, поэтому подробности стали известны только сейчас. В процессе следствия подсудимая заявляла о том, что мальчик ее изнасиловал, причем много раз.
Затем смягчилась и сказала:
«Он был влюблен в меня и всегда делал неуместные замечания и неуместные вещи, к примеру, хватал и возбуждал меня».
Однако факты всего этого не подтвердили.
BigPicture.ru
Попутно суд настоял на проведении ДНК экспертизы для дочки подсудимой, после чего муж Леи, Даниэль Роббинсон испытал настоящий шок — анализ показал, что отцом ребенка является малолетний ребенок, бывший любовником Кордис.
Суд признал Лею Кордис виновной по большинству пунктов обвинения и приговорил к двум с половиной годам тюрьмы, с занесением в «список растлителей» на десять лет, вследствие чего девушке придется подчиняться определенным правилам, таким как, комендантский час, запрет на общение, работу и пребывание в местах, где могут быть несовершеннолетние, запрет на использование интернета, телефона или камер.
При этом Тара Маккарти, адвокат Кордис, рассказала о том, что ее подзащитная и сейчас придерживается мнения, что она не сделала ничего плохого.
BigPicture.ru
В итоге Даниэль Роббинсон развелся с женой, потерял работу и жилье, попутно заявив, что будет требовать ДНК тесты на каждого ребенка у всех своих будущих жен. Лея Кордис поехала мотать срок, а ее ребенка отобрала служба опеки. Малолетний любовник, в беседе с психологом заявил, что испытывает легкую горечь от расставания с няней и хотел бы почаще видеться с дочерью, в результате чего, как сообщил источник, его тоже забрала опека.
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