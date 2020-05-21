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Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Фото: Newstula.ru
Медсестра инфекционного госпиталя в Туле, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх бикини, влюбила в себя иностранных пользователей Reddit. Публикация с фотографией медработника набрала около 17 тысяч лайков и сотни комментариев.
Пост выложил юзер с ником snusmumrikk. Под снимком он написал: «Обычная медсестра, работающая с коронавирусом в России». Многие комментаторы поддержали девушку, заметив, что в этом костюме наверняка должно быть жарко. Кроме того, пользователи посчитали, что такой вид медсестры может приободрить пациентов.
@Marmalade_Mum
Юзеры также начали искать у себя симптомы коронавируса, чтобы попасть на лечение именно в эту тульскую больницу. А один из них написал: «Когда мне будут говорить, что наша система здравоохранения лучшая в мире, я просто покажу это фото». Пользователь Douchebigalo973 предложил открыть новую категорию на Pornhub — Covid-19 Sexytime.
Фотография медсестры вдохновила художницу, зарегистрированную в Twitter под ником @Marmalade_Mum, на создание ее эротического портрета.
Медсестра была наказана за свой внешний вид по решению руководства тульской больницы, сообщалось 19 мая. В региональном Минздраве заявили, что сотрудница нарушила требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.
Читатели местного новостного сайта вступились за девушку. Они отнеслись к поступку медсестры с юмором и начали оставлять подбадривающие записи.
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Комментарии 3
Люди , Другое , Минздрав РФ
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