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Что натворила единственная казненная женщина в Новой Зеландии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что натворила казненная женщина в Новой Зеландии
Фото: wikipedia.org
Многих новозеландских детей пугают тем, что за ними придет Минни Дин, если те будут себя плохо вести. «Рамблер» расскажет, что в свое время делала дочь кондуктора Вильямина Дин.
Дин зарабатывала тем, что за деньги давала приют детям, от которых отказались родители. Деторождение вне брака в XIX веке крайне порицалось, а внебрачных детей в то время рождалось много. Следовательно, у Вильямины было много клиентов. Известно, что под ее присмотром в разное время находилось 27 детей, 10 из которых выжили, шестеро — умерли, судьба остальных остается неизвестной. Одни считали, что в смертях детей не было ничего криминального, а другие обвиняли Вильямину в убийствах.
В 1895 году Дин была взята под стражу. Полицейские обыскали ее дом, где ничего не нашли, однако, раскопав сад Вильямины, обнаружили три детских тела. Было установлено, что один из детей умер от удушения, а другие от отравления лекарствами. 21 июня того же года суд признал Вильямину виновной в убийстве, в 12 августа она была казнена через повешение.
На протяжении многих лет Дин занимала прочное место в новозеландском фольклоре. Ею пугали детей, которые плохо себя вели.
На месте захоронения Вильямины Дин долгое время официально нельзя было устанавливать никаких памятников и надгробных плит. Лишь в 2009 году дальний родственник женщины добился права установить поминальный камень.
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