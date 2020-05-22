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Какие вещи о человеке могут рассказать узоры на пальцах 

Русская семерка 58 минут назад
Как выдают человека узоры на пальцах
Фото: Русская семерка
На земле нет ни одного человека с таким же узором на пальцах, как у вас. Ученые дерматоглифики могут рассказать по узорам на пальцах не только о предрасположенности человека к болезням, но и о его профессиональных качествах.

Дерматоглифика. Начало

Человеком, стоявшим у истоков дерматоглифики (именно так называется наука об узорах на коже) был двоюродный брат Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон. Это был ученый с поистине безудержной тягой к науке и исследовательской деятельности. Родство с Дарвином определило научный путь Гальтона, он был страстным приверженцем теории брата, а потому стремился доказать, что эволюция не только не закончилась, но и нуждается в коррекции. Гальтон признается и основателем евгеники, которая дала свои страшные плоды в расовой теории нацистской Германии.
К дерматоглифике Гальтон пришел после того, как в начале 1888 года научное общество «Королевский институт» заказало ему рецензию на входивший тогда в моду бертильонаж — метод идентификации преступников, который базировался на обмерах различных частей тела.
Гальтон широко смотрел на вещи и среди методов идентификации также упомянул "пальцепечатание". 25 мая того же года ученый прочитал свой доклад, в котором и представил свое видение проблемы.
Через четыре года Гальтон уже издал книгу о пальцевых отпечатках — "Finger prints". Так в научном мире появилась дерматоглифика. Однако надо сказать, что сам этот термин появился позже, в 1926 году, на 42 съезде Американской ассоциации анатомов. Переводится он как "гравировка кожи".

Дуги, петли, завитки

Дерматоглифика — дисциплина сравнительно молодая и стремительно развивающаяся. По словом Алексея Владимировича Власова, председателя совета Международной ассоциации дерматоглифики, в дерматоглифику постоянно приходят новые кадры. Изучение отпечатков людей помогает определить характер, темперамент, тип поведенческой адаптации человека в социуме.
В дерматоглифике выделяются три основных типа узоров: петля, дуга и завиток. Именно по их соотношению на пальцах ученые могут сделать те или иные выводы о носителе этих узоров.
Примерно у трети людей на пальцах встречаются петли — узоры, которые напоминают лассо, направленные, как правило, в сторону мизинца. Эти люди — носители нормы в плане социализации, они хорошо приспосабливаются к жизненным ситуациям, доброжелательны, в меру скрытны, и в меру откровенны.
Люди, у которых на пальцах завитки, постоянно пытаются изменить мир, они могут сделать гениальное открытие. Это люди с большим потенциалом, но часто они оказываются не к месту в своем времени или своей среде, могут проявлять неадекватность. По словам психиатра и психофизиолога Николая Богданова "именно у того, кого считают "придурком", чаще всего встречаются завитки на подушечках пальцев".
Люди с преобладающими на пальцах дугами — целеустремленные, уверенные в себе. Они знают, что проблемы нельзя обходить, их нужно сразу же решать. В методах решения проблем такие люди не стесняются. Они практически не подвержены стрессам. Однако их слабость в слабой способности к психологической комбинаторике и в слабой адаптации. Они скорее рубаки, чем ювелиры.
Также нужно сказать о том, что чем скуднее дерматоглифика у человека, тем сложнее ему адаптироваться в социуме, тем с большим количеством проблем ему предстоит столкнуться.

Прикладное значение

Понятно, что любое систематизированное знание требует прикладного применения. У дерматоглифики в этом отношении все хорошо — она и началась с практики — Гальтон сотрудничал с криминалистами и участвовал в составлении дактилоскопических картотек. Интересно, что методика Гальтона была признана только в 1911 году, когда при помощи отпечатков пальцев была найдена похищенная из музея "Мона Лиза". С того времени дерматоглифика (её раздел дактилоскопия) является признанной дисциплиной, помогающей найти правонарушителя.
Дерматоглифика сегодня является и признанным методом медицинской диагностики. Дело в том, что узоры на пальцах формируются еще в утробе матери, на 3 — 5 месяце беременности вместе с тканями нервной системы. Кожные узоры индивидуальны и не меняются в течении жизни, поэтому дерматоглифический анализ является очень удобным методом. По узору на пальцах, ещё до получения хромосомной картины, у ребенка можно диагностировать синдром Дауна, синдром Шерешевского — Тернера и Клайнфельтера и другие патологии.
Наконец, вовсю дерматоглифические исследования проводятся в той сфере человеческой деятельности, где генетическая предрасположенность значит очень многое — в профессиональном спорте. В лаборатории спортивной антропологии Всероссийского института физической культуры уже 15 лет изучают дерматоглифику нашей олимпийской сборной.
Многолетний анализ уже показал, что дерматоглифические характеристики спортсменов в разных видах спорта различаются. В скоростно-силовых видах спорта, где требуется выполнить упражнение максимально быстро, чаще всего встречаются простые узоры и наименьший гребневой счет (количество гребешков внутри узора).
У спортсменов, для чьих видов спорта свойственна сложная координация встречается более сложный рисунок узоров.
Срединную позицию по этим показателям занимают виды спорта на выносливость и статическую устойчивость.
В общем и целом, чем сложнее в плане координации спорт, тем более сложная комбинация узоров встречается у спортсменов. Если говорить условно, то люди с дугами на пальцах больше других годятся в нападающие, а с завитками — в защитники.

Этническая дерматоглифика

Отдельной отраслью науки об узорах на пальцах является этническая дерматоглифика. Антропологами, специализирующимися на дерматоглифике, собран огромный пласт материала по этой дисциплине. Интересно, что самая бедная дерматоглифическая картина наблюдается у европейцев, по мере удаления от Европы к югу она усложняется. Этим можно объяснить экстравертность западной цивилизации и интравертность, свойственную Востоку.
Замечено также, что такой узор как завитки на пальцах чаще всего можно встретить у народов, живущих в экстремальной ситуации: у аборигенов Севера — алеутов, чукчей, аборигенов Огненной Земли, Австралии, на Тибете. Людям с завитками на пальцах легче выжить в тяжелых природных условиях. Их культура более созерцательна.
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Люди , Чарльз Дарвин , Алексей Власов
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