Зарубежный сериал «Великая» с Эль Фэннинг вызвал много претензий у российских зрителей по части исторической достоверности. Особенно возмутил их темнокожий князь Ростов, которого играет Абрахам Попула. Разумеется, этот персонаж — вымысел сценаристов, зато еще с уроков литературы нам хорошо известен другой чернокожий вельможа императорской России, Абрам Петрович Ганнибал. Его великий правнук, Александр Сергеевич Пушкин, посвятил ему свой роман. «Рамблер» расскажет подлинную историю женитьбы прадеда «солнца русской поэзии».

Александр Митта снял вольную экранизацию романа Пушкина «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», в которой сделал Ганнибала настоящим русским интеллигентом. Реальный Ганнибал был человеком талантливым, но такой широтой взглядов не отличался, а в личной жизни и вовсе проявил себя как Отелло. И в отличие от фильма, фактически принудил свою первую жену выйти за него замуж.

Кстати, к женитьбе своего любимца Петр I отношения не имел, так как к тому времени уже скончался, а на престоле сидела Анна Иоанновна. Абрам Петрович уже сделал солидную карьеру инженера. И невесту себе выбрал сам. Гречанка Евдокия Диопер была дочерью Андрея Диопера, морского офицера. Отец красавицы с удовольствием принял предложение Ганнибала, но сама Евдокия была не в восторге от такой партии. Она любила поручика Александра Кайсарова, но ее мнение было безразлично и отцу, и будущему мужу.

Через месяц Ганнибала перевели в Пернов (сейчас Пярну). Евдокия тосковала в глуши рядом с нелюбимым мужем. Вскоре у нее как будто появился любовник из учеников ее мужа Яков Шишков. Обманутый муж жестоко обошелся с неверной женой. Он обвинил ее и ее приятеля в том, что они решили отравить его. Ганнибал избивал жену и держал ее в заточении на хлебе и воде, чтобы она призналась в измене и кознях против мужа. Впрочем, есть версия, что гнев Абрама Петровича вызвало рождение белокурой девочки, которую он не признал своей. Так или иначе, Ганнибал добился определения Евдокии в госпитальный двор — нечто среднее между богадельней и больницей.

Пока первая жена влачила жизнь фактической узницы, Абрам сошелся с Христиной Региной фон Шеберг, дочкой капитана Перновского полка. На этот раз чувство оказалось взаимным. Всего у них родилось 11 детей, выжило четыре сына и три дочери. Абрам Петрович решил узаконить свои отношения с Христиной и даже нашел ревельского священника Ивана Филиппова , согласившегося обвенчать его при живой первой жене, опираясь на решение военного суда.

Однако Евдокия смогла направить жалобу в Синод. Ее перевели в Петербург и начали заново рассматривать дело о разводе и двоеженстве Ганнибала. В общей сложности разбирательство длилось около 20 лет. Абрам Петрович не мог дать сыновьям приличное образование из-за статуса незаконнорожденных. К тому же выяснилось, что Христина Регина осталась лютеранкой, а для брака с иноверцем требовалось разрешение Синода, которого у Ганнибала не было.

В конце концов Евдокию все-таки признали виновной в измене мужу и отправили на вечную ссылку в Тихвинский Введенский женский монастырь, где она и прожила последние 17 лет своей жизни.

Решение военного суда Пернова, как и венчание, проведенное Филипповым, признали незаконным. Но Филиппова к тому времени уже не было в живых. И только 9 сентября 1758 года развод с Евдокией Диопер был оформлен официально, а второй брак Ганнибала узаконили. Абрам Петрович отделался денежным штрафом и церковной епитимьей.