Сын помещика Петра Щепочкина и крепостной крестьянки Анны Морозовой Николай , получил домашнее образование (об этом позаботился отец, не давший сыну и другим своим незаконным детям своей фамилии, но не бросивший их на произвол судьбы).

Надо отметить, что будущий ученый (в сфере его интересов в будущем оказались химия, астрономия, литература и многие другие науки), пристроенный в гимназию, плохо учился и через пару лет был из нее отчислен. Системного образования Морозов так и не получил. Но сумел выучить 11 языков и написать 26 томов научных работ по химии, физике, математике, астрономии и др. Причем сделал это, отбывая срок в тюрьме. За что Николай Морозов был приговорен к пожизненному заключению и зачем ушел на войну в 87 лет, рассказывает «Рамблер».

В общей сложности Николай Морозов провел в тюрьмах около 30 лет своей жизни. В молодости он был одним из ярых сторонников методов терроризма, тем удивительнее, что в будущем Морозов стал приверженцем гуманистических идей. Но тогда Николай был сленом кружка «чайковцев», участвовал в покушении на Александра II, после убийства которого народовольцами был осужден на пожизненный срок.

Провести в тюрьме Морозову пришлось 23 года, в 1905 году он вышел на свободу по амнистии. Именно в этот период и было написано большинство его научных работ. Позже Николай Морозов возвращался в тюрьму еще два раза: за неугодные стихи и книги. Проведя в общей сложности в заключении около 30 лет, Николай Морозов в итоге отошел от политической деятельности и получил известность в научной сфере. В 1932 году Николай Морозов становится почетным сленом Академии наук СССР, а к 1939 году о нем уже известно во всем мире.

Морозов и в преклонном возрасте не переставал интересоваться различными новыми вещами. В 85 лет он пошел на снайперские курсы и регулярно тренировался в стрельбе.

Это умение отлично стрелять пригодилось Морозову в годы Великой Отечественной войны. Едва узнав о начале войны, Николай Александрович написал заявление в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Разумеется, ученому, которому уже стукнуло 87 лет, отказали. Но Морозов упорно продолжал осаждать военкомов до тех пор, пока ему все же не позволили на фронт добровольцем-командированным сроком на месяц. Служил Морозов, разумеется, снайпером.

Всего за месяц своей фронтовой истории Николай Морозов расправился более чем с десятком фашистов. А через месяц ученого отправили в тыл. Более разрешения вернуться на фронт Морозову не дали. Николай Морозов дожил до Дня Победы и остался в истории как один из самых пожилых участников Великой Отечественной войны. Скончался Николай Морозов в 1946 году в возрасте 92 лет.