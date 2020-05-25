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Гордон высказался о заражении коронавирусом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Гордон высказался о заражении коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Александр Гордон опроверг новость о заражении коронавирусом. Об этом он заявил изданию "Вечерняя Москва".
Ранее в Сети появилась информация о том, что телеведущий Александр Гордон сделал тест на COVID-19 прямо во время съемок программы "Док-ток" для Первого канала.
Кроме того, в СМИ написали, что телеведущий был вынужден немедленно покинуть съемочную площадку в Останкино, чтобы самоизолироваться. Однако, по словам Александра Гордона, это неправда.
"Этот бред я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса", — заявил телеведущий.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что у актрисы Дарьи Мороз диагностировали коронавирусную инфекцию.
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Люди , Александр Гордон , Дарья Мороз , Вечерняя Москва
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