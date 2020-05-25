Гордон высказался о заражении коронавирусом 

Телеведущий Александр Гордон опроверг новость о заражении коронавирусом. Об этом он заявил изданию "Вечерняя Москва".

Ранее в Сети появилась информация о том, что телеведущий Александр Гордон сделал тест на COVID-19 прямо во время съемок программы "Док-ток" для Первого канала.

Кроме того, в СМИ написали, что телеведущий был вынужден немедленно покинуть съемочную площадку в Останкино, чтобы самоизолироваться. Однако, по словам Александра Гордона, это неправда.