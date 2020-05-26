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Дочь Успенского обвинила отца после смерти 

Екатерина Ёлкина 6 часов назад
Дочь Успенского обвинила отца после смерти
Фото: РИА Новости
Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо, в котором высказалась о литературной премии имени отца. По ее мнению, премии нельзя присваивать имя Эдуарда Успенского. Это она объяснила тем, что на самом деле ее отец был довольно жестоким человеком, бил ее и разделял взгляды секты Столбуна.
Слова Успенской приводит "Собеседник":
"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д. Нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя".
Тем не менее представители Российской государственной детской библиотеки отметили, что оценивают литературное творчество писателя, а не его личные качества, поэтому премия будет носить его имя. Об этом сообщает "360tv".
Ранее "Рамблер" писал о том, что азиаты сделали с Чебурашкой и Крокодилом Геной и как Россия возвращает их на родину.
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Люди , ИД "Собеседник"
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