Дочь Успенского обвинила отца после смерти 

Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо, в котором высказалась о литературной премии имени отца. По ее мнению, премии нельзя присваивать имя Эдуарда Успенского. Это она объяснила тем, что на самом деле ее отец был довольно жестоким человеком, бил ее и разделял взгляды секты Столбуна.

Слова Успенской приводит "Собеседник":

"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д. Нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя".

Тем не менее представители Российской государственной детской библиотеки отметили, что оценивают литературное творчество писателя, а не его личные качества, поэтому премия будет носить его имя. Об этом сообщает "360tv".