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«Россия — лишняя страна». Бжезинский умер, но дело его живет 

РИА Новости 6 часов назад
«Россия — это вообще лишняя страна»
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Три года назад, 26 мая 2017 года, скончался самый известный русофоб современности Збигнев Бжезинский.
Збигнев Бжезинский родился в Польше, вырос в Канаде, стал политологом и государственным деятелем в США. И всю жизнь ненавидел Россию. Вероятно, он унаследовал это чувство от своего отца. Как бы то ни было, он ненавидел Российскую империю, потому что был уверен, что именно она положила конец влиянию Речи Посполитой; он ненавидел СССР, потому что это он вовлек Польшу в социалистический блок.
"Россия — это вообще лишняя страна", — говорил Бжезинский.
С младых ногтей он начал изучать историю Польши и делать собственные выводы о прочитанном. Именно тогда он пришел к выводу, что Россия — ее главный исторический соперник. Бжезинский мечтал возродить величие Польши. Он сделал все, чтобы она вошла в фарватер интересов США и стала их флагманом в Европе.
Его самая известная книга носит название "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы". С 1970-х годов он был идеологом внешней политики Соединенных Штатов. Пятьдесят лет он царил на политологическом Олимпе США, разумеется, не без посторонней помощи. Его активно поддерживала (в том числе и материально) семья Рокфеллеров.
В своем стремлении уничтожить Российскую империю, пусть и превратившуюся в ХХ веке в СССР, Бжезинский был готов на все. Вот как он рассказывал о том, что США тайно финансировали антисоветских афганцев и поставляли оружие моджахедам.
"Та секретная операция была блестящей идеей. Она дала заманить русских в афганский капкан. Когда Советы официально пересекли границу, я написал президенту Картеру, по существу: "Теперь у нас появилась возможность обеспечить СССР его собственную Вьетнамскую войну". Фактически, Москва должна была вести на протяжении почти десяти лет невыносимую для нее войну, конфликт, повлекший деморализацию и в конце концов распад советской империи", — сказал Бжезинский в интервью Le Nouvel Observateur в 1998 году.
При этом его совсем не смущало то, что США содействовали исламскому фундаментализму, обучали и снабжали оружием будущих террористов.
"Что важнее с точки зрения истории мира? Талибан или падение советской империи? Несколько взбудораженных исламистов или освобождение Центральной Европы и конец холодной войны?", — вопрошал он.
И это было буквально за несколько лет до терактов 9/11, которые устроили в США боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ — ред.). Но, наверное, для Бжезинского это было неважно, ведь цель оправдывает средства, для него главное было, что Советского Союза больше нет.
Но "лишняя" Россия все равно осталась. Так что добиться цели своей жизни самому известному русофобу не довелось.
Згибнев Бжезинский ушел из жизни три года назад, но споры его русофобии заразили не одно поколение американских и польских политиков. И их плоды еще дадут о себе знать. Впрочем, в российской истории каких только врагов не было. И где они?
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Люди , Статьи , Збигнев Бжезинский , Талибан , Аль-Каида
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