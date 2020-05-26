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Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу 

Lenta.ru и ещё 14 3 часа назад
Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу
Фото: Lenta.ru
Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, представила свою новую книгу «Икабог». Об этом сообщает BBC News.
Произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей, однако сейчас приняла решение опубликовать книгу онлайн.
Сказка «Икабог» для «детей на карантине, а также тех, кто вернулся в школы в эти странные, неспокойные времена», добавила писательница.
Главы книги будут выкладываться на официальном сайте вплоть до 10 июля. На данный момент в сети доступны первые две части.
До публикации в сети Роулинг называла произведение «Икабог» безымянной «политической сказкой».
Ранее актер Дэниел Рэдклифф в рамках инициативы под названием Harry Potter At Home озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень». Видеозапись, по задумке авторов, также должна помочь детям во время пандемии коронавируса.
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Люди , Другое , Дэниел Рэдклифф , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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