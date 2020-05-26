Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу 

Произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей, однако сейчас приняла решение опубликовать книгу онлайн.

Сказка «Икабог» для «детей на карантине, а также тех, кто вернулся в школы в эти странные, неспокойные времена», добавила писательница.

Главы книги будут выкладываться на официальном сайте вплоть до 10 июля. На данный момент в сети доступны первые две части.

До публикации в сети Роулинг называла произведение «Икабог» безымянной «политической сказкой».