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Российский парикмахер подстриг полсотни клиентов за день без перерыва 

Lenta.ru 5 часов назад
Парикмахер подстриг полсотни клиентов за день
Фото: Кадр: интернет-телевидение «Логос»
Российский парикмахер из Костромы Влад Демидович обслужил более полсотни мужчин за день в рамках 48-часового марафона ради того, чтобы попасть Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщают журналисты портала K1NEWS.RU.
Отмечается, что, по правилам акции, барбер должен работать без остановки на сон и отдых 48 часов подряд, однако может взять два технических перерыва по пять минут каждый. Так, за первые сутки Демидович сделал прически 50 клиентам и за оставшееся время планирует принять еще 20 человек.
По информации издания, парикмахер пьет воду и ест шоколадные батончики с фруктовым пюре, одновременно делая стрижки посетителям. Процесс работы Демидовича снимают на видео и транслируют в режима реального времени в соцсетях.
«Мы надеемся, что все получится. Влад — очень стойкий человек. Ждем, когда у него откроется второе дыхание», — рассказал журналистам организатор акции Джохар Курбанов.
Известно, что в Книге рекордов Гиннесса уже есть еще один российский парикмахер, однако она установила другой рекорд. Петербурженка Анна Михайлова сделала 315 профессиональных причесок за 12 часов с десятисантиметровыми ногтями.
В мае журналисты раскрыли цены нелегальных парикмахерских услуг, которые оказывают в России во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что стоимость услуг выезжающих на дом специалистов варьируется от 250 рублей до 5 тысяч рублей: цена зависит от сложности оказываемой процедуры.
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Люди , Анна Михайлова
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