Режим самоизоляции из-за коронавируса начал действовать в Москве и почти во всех регионах России в конце марта. И когда он закончится — никто не знает. Чиновники лишь говорят о возможной его отмене, но конкретных сроков не называют. Из-за вынужденного сидения дома россияне стали больше времени проводить с семьей, больше спать и больше есть. Кому-то это нравится, кому-то все еще сложно привыкнуть к новой реальности. Как существовать в режиме самоизоляции? Что изменится в отношениях людей после пандемии? И смогут ли они вернуться к прежней жизни? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответила психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко

«Лента.ру»: Чему режим самоизоляции в итоге научит россиян?

Нина Петроченко: Более осознанно будут подходить друг к другу. Та осознанность и отзывчивость, которую мы наблюдаем, конечно, скорее всего, не у всех сохранится после пандемии. Психика так устроена: кто-то выдохнет и вернется к своим привычкам. Но мы не знаем, когда закончится пандемия и когда человечество сможет побороть коронавирус. Важно не пережидать, а продолжать жить.

К чему готовиться после снятия режима самоизоляции?

Жизнь постепенно вернется в свое русло, но руки мы теперь будем мыть тщательнее. Столики в некоторых кафе тоже, скорее всего, будут уже не по французскому варианту расставлены — их немного раздвинут. Больше будет салфеток и всяких дезинфицирующих средств, напоминающих о мерах предосторожности.

Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Но все-таки — и влюбляться будут продолжать, и разводиться будут продолжать, и детей будут недопонимать… Все будет как обычно в человеческой жизни.

Мы не знаем, сколько еще потребуется недель или месяцев для окончательной победы человечества над коронавирусом. Но то, какими провести это время — недовольными и обиженными или счастливыми и с хорошим настроением — зависит только от нас.

Наблюдаются какие-то изменения в общем психическом состоянии людей спустя месяцы?

Ситуация шока прошла, как и ситуация полного безразличия. На первых порах многие говорили: «Нас это не коснется, это где-то в другом месте». А сейчас люди стали более осознанно принимать решения. Радует то, что стали доверять советам специалистов и перестали круглые сутки проверять новости, как зависимые.

Да, люди тревожатся, есть разные опасения, страхи, но паники нет. Все понимают, что шашлыки не надо устраивать. Социальное доверие повысилось: люди начали слушать и слышать, что говорят власти. Все понимают, что это не чья-то прихоть, а попытка предотвратить вспышку инфекции.

Кроме того, москвичи стали более отзывчивыми. Многие готовы соседям своим помогать, хотя раньше и не знали, с кем живут в одном доме. Люди стали понимать, что позвонить своей пожилой соседке и узнать, как у нее дела, не составляет труда.

Как сейчас работают телефоны доверия? С какими проблемами и страхами звонят люди?

Звонков стало заметно больше. И звонков с тревожными состояниями, и с депрессиями, с опасениями за состояние здоровье, и с неопределенностью, и со страхами потери работы. Задача психолога — не давать советы, а найти ресурсные точки самого человека, которые ему помогли бы побороть эти состояния. Психолог должен найти, что для конкретного человека станет точкой силы, на которую он сможет опереться и справиться.

Почему людям сложно долгое время находиться в самоизоляции?

До пандемии жизнь большинства людей была более структурирована, а теперь ее надо выстраивать заново: менять режим дня, заниматься распределением каких-то обязанностей, о которых они раньше не думали, заниматься решением задач, которые делались автоматически. Теперь мы несем ответственность за какие-то вещи, которые раньше казались незыблемыми, обыденными. На этой почве конфликты могут принимать новые формы. Это могут быть и обиды, и перекладывание ответственности, усталость… Все что угодно. Членам семьи приходится приспосабливаться к новым условиям существования, а это может вызывать стрессовое состояние, эмоциональный дискомфорт, отчуждение. Но если мы зададим людям вопрос: где лучше — дома или в реанимации? — как вы думаете, какой ответ мы получим?

Конечно, дома.

Поэтому надо потерпеть и выстроить свою жизнь так, чтобы она протекала вот в таком режиме, поставить перед собой задачу — находиться на самоизоляции. И искать пути решения этой задачи.

Как с этой задачей справиться? Какие советы помогут сплотиться и избежать конфликтов?

Конфликты могут быть разные. Изоляция, вроде бы, подразумевает уединение, но изоляция в нынешнем виде, как это ни парадоксально, наоборот, — лишает человека права на уединение. Круглосуточное нахождение в достаточно ограниченном пространстве, особенно если это небольшая квартира, где проживают несколько человек, оставляет человека без своего пространства, своего времени, своего уголка.

Если отношения в семье хорошие, здоровые, нужно разговаривать и договариваться между собой. Для начала рекомендуется выбрать удобное для всех время и назначить «час тишины». Как раньше — «тихий» час. Пусть в это время каждый занимается своими делами, не отвлекает друг друга и не отвлекается на новости, которые заставляют людей переживать.

Конечно, всех сейчас особенно волнует, что происходит в мире. Поэтому нужно договориться также и о «часе беспокойства». Рекомендуется выбрать максимально удобное время — например, с семи до восьми вечера — когда можно побеспокоиться о коронавирусе. В это время разрешается читать новости, слушать какие-то программы, смотреть телевизор, но не больше часа. Нужно дать себе установку: до специального «часа беспокойства» и после него не беспокоиться. Нужно сказать себе: «На протяжении часа я побеспокоюсь, получаю необходимую информацию, а в оставшееся время я буду заниматься другими делами». Но доверять нужно только достоверным источникам! Так что «час беспокойства» — это нормально.

Паника блокирует все. В состоянии паники человек не понимает, что он делает, и не может ничего предпринять. Паника ослабляет иммунитет, и тут уже никакой имбирь не поможет.

Если получится избежать паники, то это поможет избежать стрессовых ситуаций, а, соответственно, и многих конфликтов, которые они провоцируют.

Сейчас самое время, чтобы сплотиться. Так что помимо «часа тишины» — времени уединения — нужно не забывать о времени, которое можно и нужно провести вместе. Устроить, например, семейную трапезу, когда вы будете всей семьей что-то делать вместе. В данном случае — вместе готовить. Детей, например, можно занять просеиванием муки для пельменей. Разумеется, нужно им объяснить, что после еды убирать кухню вы тоже будете все вместе, совместными усилиями.

Когда взаимоотношения в семье сложные, то решение проблемы не может быть простым, здесь нужно разбираться. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, обращайтесь за помощью к психологам. В нашей службе созданы все условия для помощи москвичам в удаленном формате. Те, кто нуждается в такой поддержке психолога, могут позвонить на круглосуточный телефон «051» или написать в чат, записаться на бесплатную консультацию со специалистом по скайпу.

Психологическая атмосфера в семье зависит от усилий каждого его участника, и от каждого члена семьи зависит, в той или иной степени, будет она благоприятная или нет.

Можно ли сказать, что детям сложнее находиться в режиме самоизоляции? Есть же совсем неусидчивые. Как быть родителям в этом случае?

Детям, особенно дошкольникам, когда закрыты все спортивные залы и бассейны, нужно направлять свою энергию в мирное русло. Игра у них должна перемежаться с хозяйственными делами. Взрослые должны держать на контроле эти задачи, которые дети решают, и, соответственно, вместе с ними решать. В домашние дела рекомендуется включаться всем членам семьи. И нужно сделать так, чтобы было интересно и взрослым, и детям.

У детей более гибкая психика, поэтому не стоит говорить: «Ах, бедные, несчастные детки». Детки очень хорошо чувствуют, когда можно сесть родителям на шею, свесить ножки и покапризничать. Точно так же они очень хорошо чувствуют ситуацию, когда капризы не пройдут. И если мама или папа работают дистанционно, а сейчас такая ситуация, когда надо очень бережно относиться и к своей работе, и к своим обязанностям, то ребенок может побыть, что называется, сам по себе. В это время родители не должны исполнять капризы ребенка. Они должны заниматься своими профессиональными обязанностями, чтобы ребенок понял — родители думают о том, как заработать, сделать так, чтобы денег хватило и на его капризы в том числе. Поэтому лучше не мешать.

Работающие на удаленке родители могут занять детей мультиками или пазлами, но главное — четко дать им понять, для чего все это.

Если дети гиперактивные, если им нужно постоянно общаться и что-то делать, то для них есть гаджеты. Они получают свою дозу общения через школы, через видеоконференции. Сейчас очень много платформ, которые предоставляют возможность бесплатного общения. Можно даже посещать музеи онлайн — в Питере, в Москве. Все открыто — пожалуйста! Можно бродить по этим залам, останавливаться и у произведений, находить любимые.

Разве это заменяет реальный поход в музеи? Тем более детям.

В сложившейся ситуации, конечно, это заменит. Вы ведь не сможете попасть в музей в реальной жизни. Зато можно, находясь в Москве, посетить Русский музей в Питере.

Но можно и устроить, например, совместный просмотр фильма, организовав свой семейный киноклуб. Договоритесь заранее, какой фильм будете смотреть. Можете даже попросить детей нарисовать вам билетики в кино. Маленькие дети с удовольствием вам наштампуют эти билетики и будут раздавать перед просмотром в обмен на что-то. Подготовьтесь к просмотру фильма серьезно, как будто это настоящий семейный поход в кино. Потом можно устроить обсуждение фильма, попросить детей нарисовать картинки со своими впечатлениями и эмоциями после просмотра. Глядя на то, каким цветом ребенок рисует, можно судить о его внутреннем состоянии. Так что это еще и полезно.

Все говорят, что пожилые люди нуждаются в самоизоляции больше всех остальных. Советуют даже при возможности какое-то время не контактировать с ними лично, а общаться по телефону. Но ведь видеосвязь не заменяет живое общение, и некоторые пенсионеры все равно выходят из дома, чтобы посидеть на лавочке, сходить в магазин. Как обезопасить пожилых людей, которые не могут «усидеть на месте» и не понимают, почему необходимо быть дома?

Так как разнообразия в преклонном возрасте несколько меньше, чем у работающих людей, то прогулка или поход в магазин являются частью их жизни. Старшее поколение привыкло чувствовать себя людьми опытными, к мнению которых прислушиваются. Поэтому соблюдение ограничений может вызвать у некоторых пожилых людей чувство протеста.

Проявляйте заботу о своих пожилых родственниках, объясняйте, как важно сейчас соблюдать режим самоизоляции, что данная ситуация носит временный характер. Пожилые, как и все мы, нуждаются в коммуникации. Но им важно еще и чувствовать свою значимость, постоянно делать что-то. Нужно пытаться им объяснять, что сейчас значимо будет, если они не пойдут лишний раз в магазин. Бабушки и дедушки должны понимать, что если они находятся дома, то это и есть забота, в том числе и о вас. Можно даже дать им задание еще и вас отговаривать от лишних выходов из дома. Сказать им: «И меня не пускай!» Тогда уже ваши бабушки и дедушки начнут за вами следить, находясь дома.

Люди советской закалки любят делать запасы. Можете предложить своим пожилым родственникам разобраться в шкафах и погребах, пока они на самоизоляции. Старую гречку можно скормить синичкам, например.

Попросите бабушку, например, чтобы она села и написала какую-нибудь историю из своей жизни для вас. Поговорите с ней. Спросите свою бабушку, какой она была девочкой? Послушной или непослушной? Какая любимая сказка была у вашей бабушки? Как она познакомилась с дедушкой? Сейчас самое подходящее время задать эти вопросы. Спросите у бабушки, в конце концов, как она танцевала в молодости. Бабушка вам еще покажет такие па!

Если ваши пожилые родители живут отдельно, то можно устраивать с ними семейные трапезы по видеосвязи. Они уже научились пользоваться всеми гаджетами, какими возможно. Это объединяет. Договоритесь заранее, кто что сегодня готовит. Например, вы с детьми готовите запеканку, а бабушка с дедушкой еще что-то. И вот вы в течение дня будете разговаривать, обсуждать, как готовить, что готовить, а потом в назначенное время накроете каждый у себя дома столы, включите видеосвязь и сядете ужинать.

Точно так же, кстати, утром можно с подружкой выпить чашечку кофе по видеосвязи. Мы любим, чтобы за едой мы были не одни — такова особенность нашей психики. Но нужно, чтобы процесс приема пищи был организован.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Кстати говоря, ни в коем случае нельзя использовать самоизоляцию для строгих диет. Не стоит сейчас, превозмогая все, сидеть на диете. Диеты заставляют находиться не в очень хорошем настроении. Не надо никаких строгих диет! Лучше заняться организацией питания. Вы должны контролировать, сколько вы едите и во сколько едите. Можете даже записывать, это будет очень интересно просмотреть вечером, что вы за день съели.

Некоторые специалисты говорят, что изоляция грозит нам ожирением. Это правда?

Ничего не мешает организовать питание даже дома и осознанно подходить к этому вопросу. Когда открываете холодильник, всегда спрашивайте себя: «Что я там хочу взять? Что-то вкусненькое? Что именно?» Ложечка йогурта тоже может быть вкусненькой, как и какой-нибудь калорийный бутерброд. И что бы вы ни выбрали, говорите себе: «Я ем это осознанно. Да, я наберу пару килограммов, но после самоизоляции, когда откроют спортивные площадки и фитнес-залы, я их сброшу». Если вы себе позволяете съесть что-то калорийное, нужно делать это осознанно. Тогда, может, вместо бутерброда вы выберете йогурт. Каждый раз, открывая холодильник, нужно понимать две вещи: что вы там хотите взять и к чему это приведет.

А к чему приведет работа из дома? Раньше офисные работники сжигали калории хотя бы по дороге на работу и с работы, а сейчас — практически никакого движения. Может, есть какие-то советы, как правильно работать на удаленке?

Гуляет такая шутка: раньше люди думали, как бы схитрить, чтобы не ходить на работу, а теперь все придумывают, как бы на работу прийти и не схлопотать лишних проблем. Конечно, дом и работа — это два разных места. Но если человек вынужден работать, находясь дома, то обязательно нужно проработать специальную технологию. Как и в случае с питанием, тут требуется организация. Рекомендуется соблюдать привычный порядок выхода на работу. Во-первых, ни в коем случае нельзя трудиться в пижаме.

Если вы приступаете к своим профессиональным обязанностям — переоденьтесь. Возьмите какой-нибудь, например, платочек, который отражал бы вашу внутреннюю корпоративную культуру. Это будет значить, что пока на вас повязан этот платочек, вы занимаетесь работой. Как только закончите работу — снимите платочек и начинайте заниматься домашними делами. Идите к холодильнику, на балкон, в ванную комнату. Вернулись на работу — снова повяжите этот символический платочек.

Во-вторых, когда вы работаете, ваши домочадцы должны понимать, что все домашние и семейные вопросы вы будете решать в перерыве, потому что сейчас — рабочее время. Делайте перерывы на несколько минут, отвечайте в эти перерывы на вопросы детей, давайте им задания, а когда перерыв заканчивается — закрывайте дверь в комнату и занимайтесь работой. Надо подходить к этому очень серьезно.

В-третьих, ни в коем случае нельзя заниматься работой находясь в кровати с ноутбуком. Никто кроме вас это не сделает, это зона вашей ответственности. Если до самоизоляции вы могли себе позволить что-то срочное сделать прямо из кровати, то сейчас нужно переключаться.

Если кто-то из вашей семьи все-таки выходит из дома, чтобы ездить на работу, главное — соблюдать все меры предосторожности, которые были уже не раз озвучены. Те, кто остается дома, ждут, готовят любимое блюдо своего домочадца, чтобы поприветствовать его, встречают. Вернувшийся с работы человек, в свою очередь, должен внимательнее относиться к гигиене. Одного мытья рук будет недостаточно. Все члены семьи должны проявлять заботу друг к другу. Домашние встречают, а тот, кто не работает из дома, тщательно протирает уличную обувь, протирает ручки сумки и мобильный телефон спиртовыми салфетками, пользуется масками.

Не может возникнуть конфликтов на этой почве? Когда, например, в большой семье все работают из дома, а кто-то один вынужден ездить на работу, как бы рискуя тем самым здоровьем остальных?

Если в семье есть взаимопонимание, то такого, конечно, быть не должно. Ну а если семейные отношения уже на момент введения коронавирусных мер претерпевали достаточно трудные времена и дело сводилось к конфликтам, то конфликтов в любом случае не избежать. Нужен только повод. В такой ситуации без помощи специалиста разобраться невозможно, и сейчас как раз самое время к нему обратиться за консультацией. Режим самоизоляции позволяет спокойно, не выкраивая для себя с горем пополам буквально считанных минут свободного времени, заняться налаживанием отношений в семье через психолога.

Но бывает так, что конфликты становятся неразрешимыми, и развод — это единственный выход. В этом случае не помешает заключить перемирие на неопределенный срок и вообще не разговаривать на болезненные темы во время пандемии. Соблюдаем нейтралитет, чтобы ситуация не усугубилась еще больше. Особенно это касается пар, которые в достаточно ограниченном пространстве пребывают уже долгое время и раздражают друг друга настолько, что в партнере нервирует уже буквально все: и как он сидит, и как он ест, и как он спит.

Для тех семей, где установились теплые, дружеские отношения, режим самоизоляции точно ударом не будет. Конечно, может быть немного тяжеловато, потому что однообразие надоедает. Можно предложить, например, переставить мебель в квартире, поменять тарелки, достать из серванта праздничный сервиз, устраивать семейные трапезы на красивой посуде.

Правдивы ли прогнозы, что после самоизоляции ожидается всплеск разводов? Почему? Как это предотвратить?

Разводы не случаются извне, поэтому режим самоизоляции сам по себе не может стать причиной развода. А если двое взрослых людей решили развестись, то это их решение, и нужно ли его пытаться предотвращать? Если конфликт только зарождается, то с этим можно работать. Но в любом случае это никак не связано с пандемией и режимом самоизоляции.

Сейчас нет данных, что будет конкретно с людьми после самоизоляции. Может, количество разводов увеличится, как в Китае, а, может, наоборот рождаемость повысится.

А какие советы можно дать людям, которые живут одни и чувствуют себя одинокими и без режима самоизоляции, а сейчас особенно? Это могут быть не только пожилые, но и молодые люди.

Сейчас у таких людей появилось много времени, чтобы посвятить себя изучению того, что всегда было интересно, но на что никогда не хватало времени. Есть масса онлайн-курсов. Никто не знает, когда отменят режим самоизоляции, поэтому использовать это время надо с максимальным коэффициентом полезного действия. Чтобы потом, когда снова начнутся пробки и бешеный ритм, не пожалеть, что не начал изучать новый иностранный язык, например.

Может ли волонтерство, например, помочь человеку отвлечься и почувствовать себя живым в период самоизоляции? Какие чувства и ощущения это дает?

Это рабочая идея. Волонтерство позволяет человеку избежать состояния, когда его посадили в четыре стены, где он вынужден сидеть. Через волонтерство каждый может приносить пользу, что-то контролировать и чем-то заниматься помимо сидения дома. У некоторых людей есть острая потребность чувствовать себя нужными. Хорошо, когда такая потребность возникает. Становясь волонтером, человек расходует энергию, за что-то отвечает.

Помогающий человек возвращает себя из состояния беспомощности в ситуацию, когда он может что-то изменить. Бескорыстно помогая, волонтер инвестирует свои усилия в создание благоприятной для всех социальной среды, косвенный выигрыш от чего в итоге в равной степени получит как он сам, так и все другие участники.

А если хочется быть полезным, но страшно?

Тут главное не впадать в панику. Все надо делать осознанно. Тот страх, который мы испытываем… Мало того, что мы имеем на него право — мы должны опасаться и принимать защитные меры. Мы моем руки чаще и делаем это для себя, а не потому, что нам кто-то сказал. Мы понимаем, что так мы боремся с инфекцией и ставим заслоны. Мы должны соблюдать самоизоляцию — и приносим тем самым пользу. Мы делаем это для себя: не выходим лишний раз из дома, соблюдаем социальную дистанцию.