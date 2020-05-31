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Как королева стала обычной домохозяйкой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как королева стала обычной домохозяйкой
Фото: wikipedia.org
Мария Румынская была третьим ребенком румынского короля Фердинанда. Ее бабушкой была княгиня Мария Александровна, сестра Александра III, а дедом — герцог Эдинбургский Альфред. «Рамблер» расскажет, как получилось, что женщина из такой семьи стала обычной домохозяйкой.
Мария была очень образованной. Она училась в самых престижных школах, и, помимо румынского, Мария свободно говорила на английском, немецком, французском и сербском языках. В 1922 году она вышла замуж за югославского короля Александра I Караджорджевича. Вскоре Мария и Александр I стали примером для подражания для всех европейских королевских пар. В браке у них родилось три сына.
Жизнь королевы Марии была омрачена трагическим событием. 9 октября 1934 года в Марселе был убит кроль Александр I. Мария два года носила траур, и все это время занималась воспитанием сыновей и благотворительностью. В последующие годы она помогала Обществу Красного Креста.
Жизнь королевы вновь сильно изменилась во времена Второй мировой войны. После провозглашения Югославии Социалистической Республикой и изгнания короля, монаршее семейство было вынуждено отправиться в Англию. Новое правительство лишило их всего имущества и привилегий. Мария с детьми обосновалась в имении графства Кент. Ее сыновья занимались сельским хозяйством, а бывшая королева следила за домом, и свободное время проводила за рисованием и лепкой.
К концу своей жизни Мария осталась практически без средств, поэтому была вынуждена продавать драгоценности. Она умерла в возрасте 61 года, 22 июня в 1961 году в Лондоне и была похоронена на королевском кладбище в Виндзоре. Однако в 2013 году ее останки были перевезены в Сербию и перезахоронены с высочайшими королевскими почестями в семейном храме династии Караджорджевичей.
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Люди , Международный комитет Красного Креста
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