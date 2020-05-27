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10-летняя девочка напугала грабителя и обратила его в бегство 

Мира Маркина 2 часа назад
10-летняя американка из города Бейкерсфилд напугала грабителя и обратила его в бегство. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.
Лора Летурно ожидала мать в машине. Внезапно злоумышленник, проходивший по улице, направился к автомобилю, увидев открытый багажник. Однако Лора не растерялась, она выпрыгнула из автомобиля и закричала: "Вон! Вон отсюда!". Мужчина не ожидал такой реакции от ребенка и тут же убежал.
«Она была очень напугана. Для нее это был такой смелый поступок»,
— позже рассказала мать девочки Джордан Пендли.
Сейчас поиском злоумышленника занимается полиция.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что обезьяна на мотоцикле похитила ребенка.
Люди , Видео
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