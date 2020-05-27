Женщина встретилась с сестрой благодаря COVID-19

Жительница Великобритании нашла родную сестру благодаря появившемуся из-за коронавируса свободному времени. Их историю опубликовала газета The Sun.

32-летняя Тери Абимбола (Teri Abimbola) долгие годы искала сестру Джоан Одвайер (Joanne Odwyer), которую при рождении отдали в приемную семью. Она испробовала все доступные ей способы: изучала базы данных об усыновлениях, прочесывала интернет и даже обращалась в ток-шоу. Однако попытки отыскать старшую сестру не приносили желаемого результата.

Благодаря режиму самоизоляции, введенному в стране из-за COVID-19, у Абимболы появилось больше свободного времени. В результате она углубилась в архивы реестрового сайта и заметила на одной из фотографий женщину с похожими чертами лица. Она написала 51-летней незнакомке в Facebook и узнала, что она — приемный ребенок в семье. Вскоре она обнаружила, что Одвайер живет всего в восьми километрах от нее.

«Я позвонила ей, — вспоминает Абимбола. — Мы обсудили уйму всего: имена, снимки, сертификат о рождении и многое другое. В течение получаса стало понятно, что она наша старшая сестра».

Женщины впервые встретились в ближайшем парке. Помимо Одвайер, Абимбола пригласила на прогулку других своих сестер. Родственницы тут же нашли общий язык. «Просто хочу сказать, что никогда не надо опускать руки. 51 год назад моя мама отдала свою прекрасную малютку приемной семье по ряду причин. У нее было еще семь детей, и она всегда рассказывала нам про нашу сестренку», — поделилась британка.

«Моя мечта воплотилась в реальность, — говорит Абимбола. — Пусть этот вирус и настоящая катастрофа, если бы не он, у меня бы не появилось столько свободного времени на поиски. Наша мама еще жива, и она так обрадовалась, что мы нашли нашу сестру».

В прошлом году сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест и нашла 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время.