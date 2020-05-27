Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина впервые встретилась с родной сестрой благодаря коронавирусу 

Lenta.ru 7 часов назад
Женщина встретилась с сестрой благодаря COVID-19
Фото: Facebook
Жительница Великобритании нашла родную сестру благодаря появившемуся из-за коронавируса свободному времени. Их историю опубликовала газета The Sun.
32-летняя Тери Абимбола (Teri Abimbola) долгие годы искала сестру Джоан Одвайер (Joanne Odwyer), которую при рождении отдали в приемную семью. Она испробовала все доступные ей способы: изучала базы данных об усыновлениях, прочесывала интернет и даже обращалась в ток-шоу. Однако попытки отыскать старшую сестру не приносили желаемого результата.
Благодаря режиму самоизоляции, введенному в стране из-за COVID-19, у Абимболы появилось больше свободного времени. В результате она углубилась в архивы реестрового сайта и заметила на одной из фотографий женщину с похожими чертами лица. Она написала 51-летней незнакомке в Facebook и узнала, что она — приемный ребенок в семье. Вскоре она обнаружила, что Одвайер живет всего в восьми километрах от нее.
«Я позвонила ей, — вспоминает Абимбола. — Мы обсудили уйму всего: имена, снимки, сертификат о рождении и многое другое. В течение получаса стало понятно, что она наша старшая сестра».
Женщины впервые встретились в ближайшем парке. Помимо Одвайер, Абимбола пригласила на прогулку других своих сестер. Родственницы тут же нашли общий язык. «Просто хочу сказать, что никогда не надо опускать руки. 51 год назад моя мама отдала свою прекрасную малютку приемной семье по ряду причин. У нее было еще семь детей, и она всегда рассказывала нам про нашу сестренку», — поделилась британка.
«Моя мечта воплотилась в реальность, — говорит Абимбола. — Пусть этот вирус и настоящая катастрофа, если бы не он, у меня бы не появилось столько свободного времени на поиски. Наша мама еще жива, и она так обрадовалась, что мы нашли нашу сестру».
В прошлом году сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест и нашла 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время.
Видео дня. Невидимое препятствие скинуло девушку с тарзанки
Последние новости
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Пентагон раскрыл маршрут переброски 14 самолетов ВКС России в Ливию Пентагон раскрыл маршрут переброски 14 самолетов ВКС России в Ливию Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как медведь-артиллерист служил в польской армии
Как медведь-артиллерист служил в польской армии
Кого в СССР не принимали в пионеры
Кого в СССР не принимали в пионеры
«Кое-кто играет в „русскую рулетку“ жизнями людей»
«Кое-кто играет в „русскую рулетку“ жизнями людей»
Фотограф показал жизнь в Нью-Йорке на фоне пандемии
Фотограф показал жизнь в Нью-Йорке на фоне пандемии
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
00:38
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
Безумный мир
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
05:06
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
Истории
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
10:12
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
Истории
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
00:06
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
Безумный мир
Опасливый маламут наотрез отказался гулять по Байкалу
00:55
Опасливый маламут наотрез отказался гулять по Байкалу
Безумный мир Места
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
00:47
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
Вещи
Косули подрезали взлетающие истребители
00:33
Косули подрезали взлетающие истребители
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение