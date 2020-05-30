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Кто станет первым в мире триллионером и причем тут коронавирус 

Диана Товсепова 6 часов назад
Кто станет первым триллионером и причем тут COVID-19
Фото: Flickr.com
Говорят, в трудные времена бедные беднеют, а богатые богатеют. Нынешний кризис показал миру, что те, кто уже имел прибыльный бизнес "в онлайне" смог заработать еще больше, чем обычно.
При этом, как выяснил "Рамблер", в мире скоро появится первый триллионер. Так, американский предприниматель Джефф Безос уже считается богатейшим человеком на земле, но, по оценкам аналитиков, состояние Безоса уже к 2026 году достигнет триллиона долларов.
Wikipedia.org
Сейчас благодаря компании Безоса Amazon его состояние оценивается в 143 миллиарда долларов. Свое детище Безос создал еще в 1994 году, а уже через год запустил сайт, на котором продавались только книги. Затем в ассортименте онлайн-магазина появились музыкальные диски и видеопродукция. Сейчас Amazon продает все и является крупнейшей в мире компанией на рынках платформ электронной коммерции.
Конечно, от пандемии популярные онлайн-платформы только выиграли. Люди им доверяют и теперь, когда покупки в "живых" магазинах стали для многих испытанием, заказы на таких онлайн-сервисах подлетели до небывалых высот.
В частности, акции Amazon из-за пандемии резко подорожали, тем самым приблизив Безоса к статусу первого триллионера в мире.
Причем акции компании резко "скакнули" еще 30 января, что позволило Безосу заработать 13,2 миллиарда доллара за 15 минут.
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Комментарии
Люди , Джефф Безос , Amazon
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