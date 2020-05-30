Кто станет первым триллионером и причем тут COVID-19

Говорят, в трудные времена бедные беднеют, а богатые богатеют. Нынешний кризис показал миру, что те, кто уже имел прибыльный бизнес "в онлайне" смог заработать еще больше, чем обычно.

При этом, как выяснил "Рамблер", в мире скоро появится первый триллионер. Так, американский предприниматель Джефф Безос уже считается богатейшим человеком на земле, но, по оценкам аналитиков, состояние Безоса уже к 2026 году достигнет триллиона долларов.

Wikipedia.org

Сейчас благодаря компании Безоса Amazon его состояние оценивается в 143 миллиарда долларов. Свое детище Безос создал еще в 1994 году, а уже через год запустил сайт, на котором продавались только книги. Затем в ассортименте онлайн-магазина появились музыкальные диски и видеопродукция. Сейчас Amazon продает все и является крупнейшей в мире компанией на рынках платформ электронной коммерции.

Конечно, от пандемии популярные онлайн-платформы только выиграли. Люди им доверяют и теперь, когда покупки в "живых" магазинах стали для многих испытанием, заказы на таких онлайн-сервисах подлетели до небывалых высот.

В частности, акции Amazon из-за пандемии резко подорожали, тем самым приблизив Безоса к статусу первого триллионера в мире.

Причем акции компании резко "скакнули" еще 30 января, что позволило Безосу заработать 13,2 миллиарда доллара за 15 минут.