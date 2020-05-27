Миллиардер раздаст деньги беднякам просто так

Американский миллиардер, создатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 10 миллионов долларов на поддержку американских семей, обедневших из-за коронавируса. Средства в размере 1 тысячи долларов просто так раздадут 10 тысячам домохозяйств, пишет Forbes.

Деньги перечислены благотворительному проекту Project 100, который ставит своей целью помочь 100 тысячам американских семей. В настоящее время, трансферты уже получили 84,3 тысячи семей. Получатели помощи выбираются автоматически в случайном порядке среди людей, пользующихся приложением Fresh EBT для отслеживания талонов на питание.