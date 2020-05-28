Головастый парень: изобретатель гильотины хотел как лучше 

28 мая 1738 года — знаковая дата в "индустрии казней". В этот день родился Жозеф Гильотен. Благодаря этому ученому люди познакомились с устройством для отсечения головы. Они покатились по Франции, как рассыпанные яблоки.

Маленький Жозеф был смышленым ребенком. Страстно тянулся к знаниям. Подрос и получил медицинское образование. Затем как уважаемый в обществе человек занимался вопросами конституции. А заодно был горячим сторонником гигиены и столь же бескомпромиссным противником смертной казни. В ту эпоху, надо сказать, она выглядела варварски.

О времена, о нравы

Людей четвертовали и сжигали на кострах. В лучшем случае вешали. Правда, для представителей знатных родов делались исключения. Чтобы подчеркнуть: с простолюдинами высший свет не имеет ничего общего. Аристократам отрубали головы топором или мечом. Часто не с первого удара. Зрелище было душераздирающим. А посмотреть на казни на центральных площадях городов тогда собирались толпы.

Чтобы положить конец этому безобразию, движимый гуманизмом и идеями равенства мсье Гильотен предложил процесс лишения жизни сделать механическим и единообразным. Он презентовал изобретение — устройство для обезглавливания: косое лезвие, свободно движущееся вдоль вертикальных направляющих. Потом его назовут "машиной смерти". Кстати, за техническую часть новации отвечали другие люди — хирург, механик и мастер… по фортепиано. Ученый так и сказал: теперь вам будет совершенно не больно, а головы вы лишитесь в мгновенье ока.

В 1791 году парламент одобрил применение гильотины для казни. Как оказалось, на беду. Времена во Франции были суровые, революционные. Абсолютная монархия пала, на смену ей пришли "свобода, равенство, братство". А заодно и большая кровь. Новая, устойчивая власть сформировалась не сразу. Политическая вражда всех против всех стала обыденностью, пока на вершине власти не воцарился настоящий тиран — Робеспьер. Демократию французскому обществу он насаждал через насилие.

Казнить, нельзя помиловать

За 10 месяцев эпохи большого террора на гильотине без суда были умерщвлены тысячи граждан "свободной Франции". Робеспьер не жалел никого: ни родственников, ни друзей, ни сторонников революции. Убивали виновных в уголовных преступлениях и абсолютно невинных: без разбора. Одна из карикатур того времени изображает тирана, казнящего палача с помощью гильотины после того, как все остальные уже убиты.

Вот что говорит заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов:

"Это средство унесло много жизней. Но тогда оно считалось гуманным видом казни. Однако по прошествии времени гильотина стала символом террора во Франции".

По злой иронии судьбы в 1794 году и сам Гильотен был арестован по приказу Робеспьера. Правда, ему удалось выжить и выйти на свободу: в скором времени казнили самого тирана. А мсье Гильотен как большой гуманист выступил с новой инициативой: массовых прививок от оспы. Вопреки бытовавшему в прежние времена мнению, Жозефу Гильотену голову при помощи его же "машины смерти" не отрубали. Он умер по естественным причинам. А семья потом попыталась избавиться от дурной славы своего ближайшего родственника. Однако просьбу изменить название гильотины французское правительство отвергло. Тогда самой семье пришлось сменить фамилию.