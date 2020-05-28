Мясникова упрекнули в безграмотности 

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Известного врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова , который в последнее время стал рупором коронавирусного инфопотока, упрекнули в безграмотности. О проблемах доктора с письменным выражением мысли написал Telegram-канал "Орфосвинство и идиомаркетинг".

Совсем недавно Мясников четко дал понять, что русский язык является родным для всех:

"Но тут-то мы все говорим по-русски. Родной для всех язык. Почему такие разночтения в элементарных вещах?" — возмущается кардиолог в своем Telegram-канале 27 мая.

В тот же день у него возникли проблемы со страшным словом "исподтишка":

"Сегодня стало нормальным оскорблять из под под тишка, как правило из закрытых аккаунтов. Оскорблять страшно, подло. Зная, что все сойдёт с рук! Трусливые подонки, ненавижу таких!"

Публикация от 28 мая содержит нечто неудобоваримое:

"Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идёт немного ослабленный. Волна шириться, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе".

Авторская орфография и пунктуация сохранены.