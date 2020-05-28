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Мясникова упрекнули в безграмотности 

Мария Сергеева 3 часа назад
Мясникова упрекнули в безграмотности
Фото: @drmyasnikov.ru
Известного врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, который в последнее время стал рупором коронавирусного инфопотока, упрекнули в безграмотности. О проблемах доктора с письменным выражением мысли написал Telegram-канал "Орфосвинство и идиомаркетинг".
Совсем недавно Мясников четко дал понять, что русский язык является родным для всех:
"Но тут-то мы все говорим по-русски. Родной для всех язык. Почему такие разночтения в элементарных вещах?" — возмущается кардиолог в своем Telegram-канале 27 мая.
В тот же день у него возникли проблемы со страшным словом "исподтишка":
"Сегодня стало нормальным оскорблять из под под тишка, как правило из закрытых аккаунтов. Оскорблять страшно, подло. Зная, что все сойдёт с рук! Трусливые подонки, ненавижу таких!"
Публикация от 28 мая содержит нечто неудобоваримое:
"Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идёт немного ослабленный. Волна шириться, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе".
Авторская орфография и пунктуация сохранены.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников раскрыл вред антибактериального мыла.
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Комментарии 5
Люди , Александр Мясников
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