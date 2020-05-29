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Рыбаки втроем вытащили из реки огромного сома 

Lenta.ru 4 часа назад
Рыбаки втроем вытащили из реки огромного сома
Фото: Lenta.ru
В реке Миссисипи пойман огромный голубой сом. Об этом сообщает газета The Nachez Democrat.
Рыбу весом 40 килограммов вытащила команда, состоящая из трех рыбаков. Это произошло во время ежегодного конкурса рыболовов, который проводится в американском городе Натчез, штат Миссисипи. В этом году участники турнира ловили рыбу с 14 лодок.
По словам одного из победителей, рыболова Ларкина Смита (Larkin Smith), настолько крупная рыба попалась ему впервые, и он сомневается, что когда-нибудь увидит другого сома сопоставимого размера. «Такое просто бывает нечасто», — считает мужчина. Сом был пойман при помощи перемета.
Ларри Булл (Larry Bull), заместитель главы Департамента дикой природы и рыбных ресурсов штата, отметил, что Смит и его товарищи не смогли побить рекорд Миссисипи по ловле голубых сомов. Самый крупный сом в штате был пойман в 1997 году и весил 45,8 килограмма.
В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы вытащить сома на борт лодки.
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