Почему были закрыты бордели в день смерти Гюго

Вряд ли автора «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных» кто-то из читателей может сразу заподозрить в пороках. Но писатель, разумеется, как и все люди, не был лишен слабостей. Причем предпочтения у Гюго были весьма пикантными. О неидеальной жизни французского писателя рассказывает «Рамблер».

Чаще всего читателям его произведений Гюго кажется весьма благочестивым человеком, вряд ли имеющим какие-то ужасные пороки. На самом деле, это не совсем так. Насколько его пристрастия можно назвать такими уж аморальными, возможно, вопрос спорный, но необычными — вполне.

Дело в том, что едва познав удовольствие от плотских утех, Гюго настолько к ним пристрастился, что в прямом смысле слова не пропускал ни одной юбки. О его ненасытности в любви в Париже ходили легенды. Правда, не совсем понятно, что из слухов было правдой, а что — лишь выдумкой. Говорили, что у него были связи с каждой женщиной, обратившей на него хоть малейшее внимание, но предпочитал он чаще всего отношения с замужними дамами. Но и этого ему было мало.

Гюго был частым гостем публичных домов, выбирая себе все новых и новых жриц любви. Кокетки, кстати, весьма лестно отзывались о Викторе, он был одним из любимых клиентов дам легкого поведения. Кстати, по свидетельствам одной из «ночных бабочек», всего за два года в объятиях Гюго побывали около 200 женщин.

Даже в преклонном возрасте любовный интерес писателя не ослабел: в 83 года он продолжал вовсю развлекаться в домах терпимости. Вероятно, делал бы это и дальше, но 22 мая 1885 года писатель скончался от пневмонии. Церемония похорон Виктора Гюго продолжалась в течение десяти дней. Вместе с другими скорбели о нем и жрицы любви Парижа: в день смерти писателя в Париже закрыли все дома терпимости. Таким образом жрицы любви решили отдать дань памяти писателя.