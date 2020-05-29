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Нераскрытая тайна Княгини полуночи 

Александра Нечаева 8 часов назад
Нераскрытая тайна Княгини полуночи
Фото: Wikipedia
Княгиня Евдокия Голицына славилась в высших кругах невероятной красотой и интеллектом, открытый ею салон в Петербурге посещали известнейшие люди эпохи. Репутация Голицыной всегда была безупречной, несмотря на то, что приемы в салоне она проводила всегда лишь по ночам. О причинах, которые заставили княгиню придерживаться такого странного расписания, рассказывает «Рамблер».
Евдокию Измайлову выдали замуж по протекции императора Павла, супругом девушки стал известный князь Сергей Голицын, под фамилией которого она и осталась известной в истории. Брак нельзя было назвать счастливым: молодожены оказались совершенно разными людьми. Тем не менее, несколько лет они прожили вместе, позже Евдокия отправилась вместе с мужем в Дрезден, когда тот оказался в опале. Но в Россию потом князь вернулся один, супруга предпочла остаться в Европе, где намеревалась построить новую жизнь.
За границей Евдокия встретила свою настоящую любовь, князя Михаила Долгорукова. Но влюбленные не могли оформить брак, поскольку развода с супругом Голицына так и не смогла. Счастье, правда, оказалось недолгим: князь погиб на войне в 1808 году.
В 1816 году Голицына вернулась в Россию и открыла Петербургский салон, гости которого собирались в ее доме не ранее десяти часов вечера. За это Евдокию окрестили в Петербурге «Княгиня полуночи».
Дело в том, что Голицына вела не совсем обычный образ жизни: днем она спала, ночь же стала для нее временем бодрствования. Ходили слухи, что виной тому стало предсказание известной гадалки Ленорман, которая когда-то предсказала юной княгине, что жизнь ее оборвется ночью.
Приняв слова провидицы близко к сердцу, с того самого дня Евдокия решила, что будет бодрствовать по ночам, а днем спать. Этого правила она придерживалась всю жизнь. Кстати, сведений о том, как и когда ушла из жизни княгиня Голицына, нет. Сбылось ли в итоге предсказание гадалки Ленорман неизвестно.
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