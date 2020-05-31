Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов пошел работать в такси из-за нехватки денег. Об этом сообщает издание StarHit.

Как пишет издание, музыкант отказывается платить алименты бывшей жене. Кроме того, его сестра тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и собирается через суд вычеркнуть брата с шестимесячным племянником из списка жильцов.

«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране», — рассказал друг Богомазова Юрий.

Он также пояснил, что артист намеренно пустил слух о проблемах в отношениях с сестрой, чтобы заработать денег на участии в программах на телевидении.