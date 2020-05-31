Кем была самая красивая женщина на планете

Актрису Грету Гарбо (Густафсон) ввиду загадочности для всего мирового кинематографа называли "шведским сфинксом". Она до сих пор считается одной из самых популярных представительниц профессии, девушка мечтала играть и успешно воплотила свое желание, а потом просто скрылась ото всех под вымышленным именем, чтобы жить в одиночестве. О том, в чем состоит феномен шведско-американской актрисы — в материале "Рамблера".

Свой путь юная Грета начала с Королевской школы драматического искусства, после чего она нашла покровителя в лице режиссера Морица Стиллера, заставившего ее похудеть. Сама актриса считала себя огромной и неуклюжей, чему способствовал рост 170 см и 42-й размер ноги. Однако девушке даже с учетом того, что она плохо говорила по-английски, удалось покорить Голливуд и даже легко пережить конец эры немого кино. За это Гарбо могла поблагодарить свой красивый хрипловатый голос, который и стал еще одной ее отличительной чертой.

Прекрасной девушку находил Макс Фактор: основателя одноименной компании вдохновляли ресницы артистки, о которых он говорил, что косметика не способна создать нечто столь прекрасное. Примечательно, что до начала карьеры Грете советовали состричь ресницы, чтобы тень не падала на глаза. К счастью, к совету она не прислушалась.

Diversity Corner

В 1950-х годах Гарбо попала в книгу рекордов Гиннесса в качестве самой красивой женщины из когда-либо живущих на Земле. Важным аргументом в данном вопросе могло стать на редкость симметричное лицо Греты.

Актриса сама сбежала от своей карьеры в 36 лет, поселившись на Манхэттене под именем Гарриетт Браун. Она признавалась, что ремесло оказалось для нее достаточно тяжелым делом.

Гарбо, как писал историк Дэвид Брет, была агентом британской разведки: она поспособствовала тому, что шведский король Густав принял 500 евреев, которых собирались отправить в Германию для казни. Кроме того, актриса помогла одному из создателей ядерной бомбы Нильсу Бору сбежать в Англию. По словам историка, поклонником Греты был Адольф Гитлер, приглашавший ее в Германию в начале 1940-х годов. Уже после Гарбо говорила, что, возможно, стоило согласиться на предложение фюрера, чтобы получить шанс его убить. Это прославило бы ее как освободительницу, однако вряд ли бы она смогла остановить войну.