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Кем была самая красивая женщина из всех когда-либо живших на планете 

Мария Сергеева 2 часа назад
Кем была самая красивая женщина на планете
Фото: Открытые источники
Актрису Грету Гарбо (Густафсон) ввиду загадочности для всего мирового кинематографа называли "шведским сфинксом". Она до сих пор считается одной из самых популярных представительниц профессии, девушка мечтала играть и успешно воплотила свое желание, а потом просто скрылась ото всех под вымышленным именем, чтобы жить в одиночестве. О том, в чем состоит феномен шведско-американской актрисы — в материале "Рамблера".
Свой путь юная Грета начала с Королевской школы драматического искусства, после чего она нашла покровителя в лице режиссера Морица Стиллера, заставившего ее похудеть. Сама актриса считала себя огромной и неуклюжей, чему способствовал рост 170 см и 42-й размер ноги. Однако девушке даже с учетом того, что она плохо говорила по-английски, удалось покорить Голливуд и даже легко пережить конец эры немого кино. За это Гарбо могла поблагодарить свой красивый хрипловатый голос, который и стал еще одной ее отличительной чертой.
Прекрасной девушку находил Макс Фактор: основателя одноименной компании вдохновляли ресницы артистки, о которых он говорил, что косметика не способна создать нечто столь прекрасное. Примечательно, что до начала карьеры Грете советовали состричь ресницы, чтобы тень не падала на глаза. К счастью, к совету она не прислушалась.
Diversity Corner
В 1950-х годах Гарбо попала в книгу рекордов Гиннесса в качестве самой красивой женщины из когда-либо живущих на Земле. Важным аргументом в данном вопросе могло стать на редкость симметричное лицо Греты.
Актриса сама сбежала от своей карьеры в 36 лет, поселившись на Манхэттене под именем Гарриетт Браун. Она признавалась, что ремесло оказалось для нее достаточно тяжелым делом.
Гарбо, как писал историк Дэвид Брет, была агентом британской разведки: она поспособствовала тому, что шведский король Густав принял 500 евреев, которых собирались отправить в Германию для казни. Кроме того, актриса помогла одному из создателей ядерной бомбы Нильсу Бору сбежать в Англию. По словам историка, поклонником Греты был Адольф Гитлер, приглашавший ее в Германию в начале 1940-х годов. Уже после Гарбо говорила, что, возможно, стоило согласиться на предложение фюрера, чтобы получить шанс его убить. Это прославило бы ее как освободительницу, однако вряд ли бы она смогла остановить войну.
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Люди , Грета Гарбо
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