Как купцы Поповы сколотили состояние на спитом чае

С тех пор как император Александр I разрешил продавать чай в трактирах, он стал самым распространенным напитком в стране. Естественно, умелые дельцы богатели на чайной торговле. Среди них самыми успешными были братья Константин и Семен Поповы. В 1898 году они даже стали поставщиками Двора Его Императорского Величества. Но именно популярность чая Поповых сыграла с ними злую шутку. Подробности — в статье «Рамблера».

Честным именем чайных магнатов воспользовались однофамильцы и тоже братья Александр и Иван Поповы , которые мастерски имитировали этикетки чая с крупными буквами К и С. Однако дело было не только в использование похожего логотипа, но и в самом качестве чая. Чайный лист и его доставка из Китая стоили дорого, поэтому Александр и Иван решили обойтись местным сырьем, выдавая его за чай. Поповы не были первооткрывателями этого метода, но, пожалуй, стали самыми известными фальсификаторами.

Существовало несколько способов подделки чая. Во-первых, под видом настоящего напитка продавался «кирпичный» чай, то есть спрессованные брикеты из отходов чайного производства. Его можно было продавать дешево и получать прибыль за счет большого количества небогатых покупателей.

Во-вторых, в настоящий китайский чай подмешивали местные травы, чаще всего иван-чай, листья медуницы и рябины. Своеобразным центром производства такого поддельного чая стало Копорье, поэтому его еще называли копорским чаем. Иногда такой чай не просто смешивали с китайским, но и вовсе продавали вместо него.

Третий и самый одиозный способ заключался в перепродаже уже использованного то есть спитого чая в качестве свежего. Спитой чай закупался во всех питейных заведениях, после чего его сушили, подкрашивали сажей, графитом или даже купоросом, добавляли немного дубильного средства и пускали в продажу.

На этом в конце концов и поймали Александра и Ивана Поповых, которые успели нажить немалый капитал и благодаря взяткам местным московским чинам чувствовали себя в безопасности. Однако расследование инициировали настоящие купцы Поповы, которые заинтересовались массовой фальсификацией напитка под их торговой маркой. Влияние настоящих производителей победило и в мае 1888 года Александр и Иван очутились на скамье подсудимых.

Их защищал известный адвокат Карабчевский, но на стороне истца выступил знаменитый адвокат Плевако. На судебные слушания пришла вся Москва. Александр благородно взял всю вину на себя, его лишили купеческого звания и всех прав состояния и отправили навечно в Томскую губернию. А Ивана освободили.

Впрочем, подделкой продуктов занимались многие нечестные купцы. Они продавали конфеты с мышьяком, глину и даже гипс вместо кофе, добавляли в сливки мел и даже известь. Но первое место на рынке подделок занимал именно чай. Если покупателям совсем не повезло, они могли купить брикет с песком или свинцовыми опилками.