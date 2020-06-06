Дамам, которые провели большую часть жизни в публичных домах редко удается изменить свою судьбу и войти в приличное общество. Однако, бывают и исключения. Марте Ришар удалось выйти замуж, стать знаменитым авиатором, позже шпионкой, а затем и появиться на политической арене. Как бывшая «ночная бабочка» превратилась в создательницу законов, рассказывает «Рамблер».

Марта родилась в бедной семье и в 14 лет в поисках лучшей жизни сбежала из родительского дома. Вскоре полиция арестовала девушку, пристававшую к прохожим на улицах Нанси и вернула беглянку домой. Но, спустя некоторое время Марта вновь совершает побег, теперь уже влюбившись и понадеявшись связать с возлюбленным свою судьбу.

Но все складывается не так, как хотелось бы пятнадцатилетней беглянке: герой-любовник на самом деле оказывается сутенером и вскоре оставляет Марту в публичном доме для солдат. Жизнь здесь оказалась похожей на ад: девушка была обязана принимать до 50 кавалеров в день!

Вскоре Марта сбегает в Париж, но поскольку жить ей негде, да и на работу никто девушку не берет, она вновь оказывается в доме терпимости. Жриц любви здесь тоже эксплуатировали нещадно, неизвестно, как закончилась бы жизнь Марты, если бы однажды на ее пути не появился богатый торговец Анри Ришар.

Ришар выкупил девушку у хозяйки публичного дома, поселил в своем доме, а позже женился на ней. Марта становится светской дамой, но имя ее отказываются убирать из национальной картотеки продажных женщин. Помятуя о ее прошлом, многие отказываются общаться с мадам Ришар.

Столкнувшись с тем, что ее все отвергли, Марта с головой уходит в новое увлечение — авиацию. Муж купил ей самолет, и Марта начинает изучать воздухоплавание. Вскоре ей удается освоить весьма непростые трюки, а позже получить лицензию пилота, став одной из шести женщин Франции, которые сумели этого добиться.

О прошлом Марты начинают постепенно забывать. Теперь бывшей «ночной бабочкой» восхищаются, она становится настоящей звездой, сумев побить женский рекорд по дальности полета.

Когда начинается Первая мировая война, Марта пытается попасть на фронт, но ей отказывают. В 1915 году в одном из боев погибает Анри Ришар и Марта, решившая отомстить немцам, принимает предложение военной разведки стать шпионкой. Она добывает важные сведения, соблазняя военных начальников, дипломатов, благодаря ей удается срывать многие операции немцев. За свою деятельность Марта даже получает Орден Почетного Легиона. Правда лишь через пятнадцать лет после окончания войны. Неплохо для бывшей продажной женщины.

Дальше — больше. Во Франции Марта Ришар решила заняться политической карьерой, причем весьма успешно. Вскоре Марта была избрана муниципальным советником Парижской мэрии. Как позже признавалась сама Ришар, сделала это она, по сути, лишь для того, чтобы попытаться закрыть в стране все публичные дома.

Своей цели Марта добилась: 13 апреля 1946 года во Франции был принят закон о запрете всех домов терпимости в стране. Закон этот часто называют «законом Марты Ришар».