Единственная женщина в Австрии, казненная за магию

Иногда семейный конфликт становится поводом для судебного процесса. Ссора с зятем привела Элизабет Плейнечер на эшафот и обессмертила как единственную ведьму Австрии, признанную законом. Подробности — в статье «Рамблера.

Эльза Хольцгасснер родилась в семье мельника в Пиеламунде. У нее было несколько сестер и братьев, но о них не сохранилось подробных сведений. Известно, что один из них позже работал мясником.

Юная Эльза забеременела от работника на мельнице, но ребенок вскоре умер. Женщина трижды выходила замуж. О первом ее муже неизвестно ничего, кроме того, что он был мельником, от второго мужа она родила сына и дочь Маргарет. Третий ее муж был управляющим имения в тех же местах по фамилии Плейнечер.

Ее дочь Маргарет была замужем за фермером Георгом Шлюттербауэром из Страннерсдорфа. Она родила четырех детей и умерла после последних родов, поручив свою самую младшую дочь Анну матери Эльзе. Умирая, она также сказала, что боится за судьбу остальных своих детей, так как Георг много пьет и в таком состоянии способен на все. Эльза забрала внучку Анну к себе. Ее зять был недоволен и требовал возвращения дочери. Вскоре при невыясненных обстоятельствах один за другим умерли трое детей Маргарет и Георга — Катарина, Урсула и Ганс.

Эльза подозревала, что зять убил детей или довел до голодной смерти. Георг выдвинул встречные обвинения и заявил, что его теща колдовством извела свою дочь, внуков и всех своих мужей, а Анну продала дьяволу. Дело в том, что девушка страдала эпилепсией, а в то время эта болезнь считалась признаком одержимости. Кроме того, Георг обвинил Эльзу в том, что она является тайной протестанткой — это было серьезным преступлением в католической Австрии XVI века.

Началось следствие, в ходе которого Анна рассказала, что ее бабушка поила молоком змей и якобы познакомила ее с высоким лохматым мужчиной зловещего вида, чтобы Анна вступила с ним в связь. Из девушки трижды пытались изгнать злого духа, после чего Анна совсем ослабела и начала бредить. Но Шлюттербауэр не унимался и обращался во все инстанции, причем помещение тещи в больницу для умалишенных его не удовлетворило.

В конце концов показания явно больной Анны все-таки приняли во внимание. Шлюттербауэр нашел поддержку в лице иезуита Георга Шерера. Тот встал на сторону вдовца, произнес пламенную речь перед собором Святого Стефана в Вене и призвал судить Эльзу как ведьму. В итоге старую и немощную уже женщину жестоко пытали, вырвали признание и приговорили к сожжению на костре.

27 сентября 1583 года Эльзу казнили в Вене, а ее пепел был развеян над Дунаем. Ее внучку Анну поместили в благотворительное заведение для душевнобольных, где она скорее всего очень быстро умерла.