Брошенные брат и сестра встретились через 50 лет

Брат и сестра из Ирландии встретились впервые более чем через 50 лет после того, как их в младенческом возрасте бросила мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

58-летний Дэвид МакБрайд (David McBride) из Бирмингема впервые встретился со своей 52-летней сестрой Хелен Уорд (Helen Ward), которая живет в Дублине, Ирландия. Встреча произошла благодаря телешоу.

Ирландец и его сестра были подкидышами. Обоих нашли в красных клетчатых сумках в разных местах с разницей в шесть лет.

МакБрайд впервые узнал, что он приемный, когда ему исполнилось 15 лет, и он отправился за свидетельством о рождении, чтобы пойти в армию. Тогда его отец рассказал ему, что он подкидыш.

«Хозяйка машины нашла меня на переднем сидении. Она принесла меня домой, позвала соседку и вызвала полицию. Меня отвезли в больницу Белфаста», — рассказал он.

Уорд с детства знала, что ее усыновили. В 18 лет она заявила, что хочет узнать больше, и, хотя ее отец был против, озаботилась поиском своего настоящего происхождения. Уорд провела тест ДНК и опубликовала свои данные в онлайн-базе, чтобы найти кровных родственников. Через несколько месяцев продюсеры телешоу загрузили в эту же систему ДНК Дэвида и обнаружили, что у него есть совпадение с сестрой.

С помощью сотрудников телешоу брат и сестра узнали, что их отец был менеджером магазина в Дублине. Он был женатым протестантом, и у него было еще 14 детей. При этом, у мужчины были длительные отношения с их матерью — католичкой, которая была на 17 лет младше своего возлюбленного. В те времена такой религиозный конфликт мог привести к скандалу, поэтому мать отказалась от своих детей. У нее никогда не было других детей, и она так никогда и не вышла замуж. Их отец умер в 1993 году, а мать — в 2017 году.

МакБрайд и Уорд посетили могилу матери и поговорили по телефону с тремя из 14 своих сводных братьев и сестер. Брат и сестра были счастливы встретить друг друга. «Мы начали один путь, а теперь мы на другом — знакомимся друг с другом и с нашей семьей», — сказал МакБрайд.