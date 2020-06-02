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В сети выявили неожиданные опасности для жизни человека 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сети выявили неожиданные опасности для жизни
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit в треде, который набрал почти 70 тысяч одобрительных оценок и более 25 тысяч комментариев, выявили неожиданно опасные для человека вещи. Поделиться явлениями, которые угрожают жизни, предложил юзер c ником Hastily_named.
Многие пользователи призвали остерегаться таких повседневных явлений, как электричество, укусы кошек или вождение в сонном состоянии. По мнению юзеров, люди просто забывают об опасности таких вещей.
Однако большая часть пользователей указала на опасности, которые могут показаться действительно неожиданными. Юзер Donaldtrumphentai заметил, что все, что находится под натяжением, может нести угрозу здоровью. «В перетягивании каната, например, веревка сильно натянута. Известно, что во время этой игры погибали люди», — пишет он. Dinny77 предупредил, что не стоит есть сырых слизней или улиток, потому что они могут оказаться переносчиками паразитов, способных убить человека.
Godhasmoreaids предупредила об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках. LittlestSlipper55 напомнила, что желание спасти тонущего человека может оказаться губительным, если ты не знаешь, как правильно это сделать. А пользователь DeathSpiral321 рассказал, что опасно жить в одиночестве, особенно если ты получаешь серьезную травму и не можешь добраться до телефона.
Пользователь Caronte0, прочитав мнения членов сообщества, написал: «Черт, да как я вообще остался жив? И не потерял зубы». В комментариях юзеру заметили, что именно зубы и могут убить его, и в шутку предложили расправиться с ними раньше, чем они это сделают.
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