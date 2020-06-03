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Впавший в кому до пандемии москвич очнулся и испытал шок 

Мира Маркина 3 часа назад
Впавший в кому до пандемии очнулся и испытал шок
Фото: depositphotos.com
Пролежавший несколько недель в коме москвич очнулся и испытал шок, узнав об эпидемии коронавируса в России.
Мужчина поступил в больницу 6 марта: его успешно прооперировали, но спустя неделю он впал в кому и его перевели в реанимацию.
«Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат»,
— пояснил нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Андрей Реутов.
Супруга пациента также призналась, что к тому моменту COVID-19 только начал распространяться по стране, и они не переживали из-за пандемии.
Москвич пришел в себя спустя пять недель: он был крайне слаб и мог лишь моргать и кивать. Врачи и сиделки решили не рассказывать ему о пандемии, чтобы он не волновался. Спустя некоторое время мужчина смог самостоятельно передвигаться и пришел в кабинет к Реутову:
«Он (…) постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен»,
— признался медик.
Реутов рассказал пациенту о распространении COVID-19 в России, а также об ограничениях, которые ввели на фоне пандемии.
Жена больного также постепенно начала вводить его в курс дела:
«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись».
Сейчас у пары появилась возможность видеться. Супруга москвича рассказала, что он уже "ходит, кушает и разговаривает", а также призналась, что сейчас для нее главная задача — восстановление и реабилитация мужа.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что чувствует человек во время комы.
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