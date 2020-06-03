Пригожин заявил, что не просил у государства помощи

Продюсер Иосиф Пригожин заявил во время интервью для YouTube-канала «Кухонный разговор», что он никогда не просил материальной помощи у государства. Впрочем, как он сказал, если ему когда-то поступят деньги, то он сразу готов передать их детскому фонду или какому-нибудь музыканту, который в них сейчас нуждается куда больше, чем он.

Ранее прошла информация, что Пригожин обратился за помощью к государству. У него есть своя компания, на каждого сотрудника которой, если не было сокращений, полагается минимальный прожиточный минимум из бюджета.

Как сказал Пригожин, за подобной помощью мог обратиться кто-то из его помощников или бухгалтер.

«Назовите мне фонд детский, или музыканта какого-нибудь, я обещаю, передам эти деньги из рук в руки. Ни копейки денег себе не возьму».

Иосиф Пригожин Также продюсер опроверг слухи, что получил вместе с супругой Валерией лапшу быстрого приготовления. Ранее коммунистическая партия отправила ему подобную «гуманитарную помощь» после его слов о бедственном положении артистов.