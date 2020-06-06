Как обычной горничной удалось стать миллионершей 

Горничная Барбара Пясецка сумела стать одной из самых богатых женщин в мире. «Рамблер» расскажет, как ей это удалось.

Барбара родилась в Польше в 1937 году. После окончания школы она поступила во Вроцлавский университет. И, защитив диссертацию по искусствоведению, Барбара уехала искать работу в США. Она была согласна на любую должность, поскольку понимала, что найти работу по специальности ей будет довольно сложно. На тот момент у нее с собой была лишь одна стодолларовая купюра.

Вскоре Барбару приняли на должность горничной в дом Джона Сьюарда Джонсона — сына одного из основателей компании Johnson & Johnson . Хозяин любил коллекционировать дорогие предметы искусства, однако он в них совершенно не разбирался, в отличие от Барбары. Спустя время она обратила внимание на картину, купленную Джонсоном за большие деньги, и сказала хозяину, что полотно не стоит таких баснословных сумм. Джонсон был удивлен познаниям горничной, и узнав о том, что она магистр в области искусствоведения, предложил ей стать своим помощником.

Через некоторое время деловые отношения между Барбарой и Джоном переросли в любовные. Джонсон развелся со своей супругой и через восемь дней после бракоразводного процесса влюбленные сыграли свадьбу.

В 1983 году Джон умер от рака. Он завещал почти все свое состояние и акции корпорации Johnson & Johnson Барбаре, вызвав сильнейшее негодование у детей от первого брака. Спустя время ей удалось увеличить свое состояние, и в 2007 году Барбара заняла 149 позицию в рейтинге самых богатых людей мира, по мнению журнала Forbes.

В 2013 году Барбара Пясецка умерла у себя на родине, в Польше.