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Мужчина 40 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и разбогател 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина 40 лет играл в лотерею с одинаковыми числами
Фото: The Lott
Житель австралийского города Рокгемптон, штат Квинсленд, сорвал джекпот более чем в 300 тысяч австралийских долларов (14,2 миллиона рублей), вписав в лотерейный билет те же числа, которыми играл в лотерею 40 лет. Об этом сообщает сайт UPI.
Австралиец, чье имя не сообщается, купил лотерейный билет к розыгрышу, прошедшему в субботу, 30 мая. Он вписал тот же набор чисел, который использовал около четырех десятилетий.
«Я ждал этого момента много лет. Это просто удивительно. Я счастлив!» — признался победитель лотереи.
Он рассказал, что недавно вышел на пенсию, как и его жена. «Мы, возможно, подумаем о покупке дома, о котором всегда мечтали. И, когда все вернется в норму, мы съездим в путешествие один или два раза», — заключил австралиец.
Ранее сообщалось, что семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что много лет использовала один и тот же набор чисел. Они использовали эти числа около 20 лет, с тех пор, как родились их дети.
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