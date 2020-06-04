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Дэвид Линч поддержал протесты в США при помощи прогноза погоды и циркулярки 

Lenta.ru 59 минут назад
Американский режиссер Дэвид Линч поддержал протесты против полицейского насилия и системного расизма в США при помощи прогноза погоды. Видео с кинематографистом опубликовано на YouTube-канале David Lynch Theater.
Линч рассказал о ясном небе над Лос-Анджелесом и 18 градусах тепла. «Должно подняться до 26-ти днем», — пообещал он, после чего покинул кадр, показав стоявший за его спиной плакат с лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») и словами «Мир», «Справедливость» и «Без страха». За кадром кинематографист включил циркулярную пилу.
Режиссер выкладывает ежедневные видео с прогнозом погоды с 11 мая. Записи длятся не больше минуты — режиссер из своей мастерской сообщает дату и день недели, после чего рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе, упоминая температуру и по Фаренгейту, и по Цельсию. 2 июня Линч опубликовал запись с пустым рабочим столом.
Ранее сообщалось, что бывшего басиста Nirvana Криста Новоселича затравили за пост в соцсетях, в котором музыкант поддержал речь президента США Дональда Трампа о борьбе с протестующими.
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Люди , Видео , Дэвид Линч , Дональд Трамп
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