Американский режиссер Дэвид Линч поддержал протесты против полицейского насилия и системного расизма в США при помощи прогноза погоды. Видео с кинематографистом опубликовано на YouTube-канале David Lynch Theater.

Линч рассказал о ясном небе над Лос-Анджелесом и 18 градусах тепла. «Должно подняться до 26-ти днем», — пообещал он, после чего покинул кадр, показав стоявший за его спиной плакат с лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») и словами «Мир», «Справедливость» и «Без страха». За кадром кинематографист включил циркулярную пилу.

Режиссер выкладывает ежедневные видео с прогнозом погоды с 11 мая. Записи длятся не больше минуты — режиссер из своей мастерской сообщает дату и день недели, после чего рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе, упоминая температуру и по Фаренгейту, и по Цельсию. 2 июня Линч опубликовал запись с пустым рабочим столом.