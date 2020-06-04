«Свобода или смерть»: жестокие правила женской борьбы 

Жокей на личном жеребце короля почти выиграл скачку. Но тут наперерез ему бросилась немолодая женщина. Конь сбил ее, скинул седока и повалился сам. 4 июня 1913 года на дерби в английском Эпсоме суфражистка Эмили Дэвисон провела свою последнюю акцию.

Травмы были несовместимы с жизнью. Эмили хоронил Женский социально-политический союз. Несли плакат "Свобода или смерть". На могильной плите выбили девиз: "Дела, а не слова". Дел у 41-летней Эмили было много.

Буйная сумасшедшая

На скачки в Эпсом она пришла с флажком "Право голоса — женщинам". Это было главное требование таких, как она. Потому их и назвали суфражистками (suffrage, "избирательное право"). Флажок Дэвисон планировала прикрепить к уздечке жеребца-лидера. Но не рассчитала силы. Их было уже немного, когда она попыталась остановить коня на скаку.

Эмили 9 раз сидела в тюрьме. Например, за то, что подложила бомбу в дом крупного британского политика. В тюрьме всегда объявляла голодовку. Отчаянно сопротивлялась насильственному кормлению. Во время последней отсидки прыгнула в лестничный проем с 9-метровой высоты. Серьезно покалечилась.

Официальная реакция на все ее акции была примерно такой, как на скачках в Эпсоме. Король Георг V немедленно подбежал к своему жокею, спрашивал, не пострадал ли он. Растоптанную Эмили не заметил. Оценку ее действий дала супруга Георга:

"Отвратительное поведение буйной сумасшедшей".

Так было написано в телеграмме, которую Мария отправила все тому же жокею с пожеланием скорее все забыть.

© РИА Новости / Александр Смотров /// Королева Мария

Получили, но не за то

Английский Женский социально-политический союз был радикальным крылом Национального союза суфражисток. Его участницы приковывали себя цепями к уличным оградам. Поджигали почтовые ящики в домах влиятельных мужчин. За одну ночь могли перекопать поле для гольфа. Апельсинов и тортов, брошенных в политиков, не пересчитать. Для большей части общества эти действия перечеркивали женские притязания на избирательное право.

"Это какие-то неуравновешенные, непредсказуемые существа, им нельзя давать то, чего они требуют", — говорили мужчины.

Тем не менее английские женщины получили всё. Но не потому, что проводили "акции неповиновения". Рассказывает ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Марина Айзенштат:

"В 1918 году вышел документ: "Акт благодарности женщинам" за то, что они сделали в годы Первой мировой войны. Они заняли места отцов, братьев, мужей, которые ушли на фронт. Они встали к станкам, стали водить машины, спустились в шахты. Акт объявлял, что "женщины своим трудом в тылу спасали нацию". И за это им дали избирательное право".

После Акта благодарности огромная часть британских женских организаций распустилась. Но только не Женский социально-политический союз. Он продолжил борьбу, требуя все "более и более полного" равноправия во всем.