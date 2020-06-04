Как жила жена «ангарского маньяка» Елена Попкова 

За 20 лет Михаил Попков , больше известный как "ангарский маньяк", убил порядка 80 молодых девушек. Однако его жена Елена долгие годы понятия не имела, кем на самом деле является ее любимый супруг. Почему Попкова так слепо доверяла мужу? Разбирался "Рамблер".

Выходя замуж за Михаила, Елена была уверена, что ей удалось найти идеального мужчину: он занимался спортом, готовил, не злоупотреблял выпивкой, а все свободное время посвящал супруге и дочери. Более того, Попков работал в МВД , что также делало его в глазах Елены рыцарем и защитником.

За 30 лет совместной жизни, из которых 20 лет Михаил посвятил убийствам, женщина ни разу не заподозрила, что с ее супругом что-то не так. Елена была убеждена: у них с Михаилом нет секретов друг от друга. Единственное, что настораживало женщину, — об этом она призналась в ходе следствия — ее беспокоило, что муж велел не доверять водителям такси, а также регулярно подвозил их дочь до места назначения и забирал ее из гостей.

Попков как никто знал, что доверять водителям не стоит. Ангарский маньяк находил своих жертв по вечерам вдоль трасс. По словам самого убийцы он совершал преступления, как минимум, раз в три месяца. Однако у следствия были все основания полагать, что Попков рассказывал далеко не обо всех убийствах.