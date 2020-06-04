Звезда, отказавшая Геббельсу и шпионившая для СССР

Марика Рёкк всегда симпатизировала России и русским. Вряд ли могло быть иначе, ведь ее наставницей по танцам в детстве была русская балерина. Возможно, именно из-за этой симпатии к русским людям, во время войны ходили слухи. что Рёкк сотрудничала с советской разведкой. О том, как сложилась жизнь Марики на самом деле, рассказывает «Рамблер».

Марика занималась танцами очень серьезно и когда вместе с семьей переехала в Париж, ее пригласили работать в труппу Гертруды Хофман, в составе которой девушка выступала в кабаре «Мулен Руж». В 1925 году «Хофман Герлз» отправились на гастроли в США, выступали на Бродвее и ездили по стране в течение четырех лет. В 1929 году Марика вернулась в Европу, продолжала танцевать в варьете и опереттах крупнейших городов: Лондоне, Париже, Монте-Карло, Вене, Будапеште. А в 1930 году состоялся ее дебют в кино: Марика снялась в эпизоде комедии «Почему моряки покидают дом». Девушке было 17 лет.

Первую большую роль Рёкк сыграла в фильме «Поезд привидений», вышедший на экраны в 1933 году. Через год Марике поступает предложение подписать контракт с немецкой киностудией УФА и в 1935 году Рёкк снимается в фильме «Легкая кавалерия», который и становится отправной точкой ее более чем успешной карьеры в кино.

Пик карьеры Рёкк приходится на 1935-1938 годы. Ее творчество очень нравилось Гитлеру, которому Марика была представлена личноа, а Йозеф Геббельс даже пытался ухаживать за актрисой, но та дала твердо дала понять, что рассчитывать ему не на что. Обиженный Геббельс отомстил Рёкк и ее мужу, режиссеру Георгу Якоби , запретив к показу их фильм «Кора Терри». Полгода картина пролежала на полке, объявленная слишком эротичной.

В целом же карьера Марики складывалась вполне успешно: она много снималась, ее обожали зрители. Попал под очарование ее таланта и Иосиф Сталин: фильмы с участием актрисы регулярно показывали в Советском Союзе, а билеты на них раскупались мгновенно.

В годы войны ходили слухи, что Марика Рёкк сотрудничала с советской разведкой, была завербована Яном Черняком еще в 1937 году и была известна как «агент Илона». Об этом в своих дневниках упоминает сын Берии, отмечая, что актриса с 1940 года входила в агентурную сеть «Крона», члены которой добывали и передавали советским властям важные военно-экономические сведения. Сама Марика Рёкк в своей книге, где она описала всю свою жизнь, о факте службы в разведке не упоминает.

В шпионаже, правда, на немецкую разведку, Марику подозревали и американские власти. В 1945 году ей запретили выступать в Германии и Австрии, а также отстранили от съемок в фильмах. Возобновить карьеру Марике удалось лишь спустя три года, когда все подозрения с нее были сняты. В 1958 году Рёкк также вернулась и на сцену, где танцевала и пела в различных опереттах.

Скончалась Марика Рёкк в 2004 году от инфаркта.