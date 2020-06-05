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Завтрак блогера признали крайне отвратительным 

Lenta.ru 2 часа назад
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Фото: Lenta.ru
Британский блогер Гарри Льюис (Harry Lewis), известный своим поклонникам на YouTube под ником wroetoshaw или W2S, опубликовал снимок завтрака из бутербродов, которые пользователи соцсети признали крайне отвратительными.
В своем Twitter-аккаунте он сделал пост с фотографией запеченных тостов, начинкой для которых выбрал бананы.
«Пюре из бананов на тосте, ваши мнения?»
— написал Люьис под публикацией.
Единицы поклонников согласились с такими предпочтениями британца.
Большинство фанатов блогера отреагировали крайне негативно на подобный вариант блюда. «Может на вкус и хорошо, но выглядит же отвратительно, чувак», — написал fadedsdmn. По мнению RaulGoalzalez, бутерброды блогера «выглядят как рвота».
«Это же совершенно ужасно, Гарри, что за чертовщина», — заметила chloe_fovvs. Юзер elzthewitch ответила под постом, что «хотела бы развидеть это фото».
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