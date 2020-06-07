Заключенный, который был в более чем 120 тюрьмах

Чарльз Бронсон , он же Майкл Гордон Питерсон, считается одним из самых жестоких преступников Великобритании. «Рамблер» расскажет, как мужчина, который не убил ни одного человека, побывал в более чем 120 тюрьмах.

В детстве Майкл любил ходить в школу, хорошо учился и был вежлив с окружающими и близкими. Позже Гордон пристрастился к кулачным боям, правда, под псевдонимом Чарльз Бронсон.

В 1974 году, в возрасте 22 лет, Бронсон совершил свое первое преступление — вооруженное ограбление почтового отделения , в ходе которого он украл всего 26 фунтов стерлингов. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Пока Чарльз был в тюрьме, он успел напасть на 20 охранников, взять 11 заложников и нанести ущерба более чем на 500 тысяч фунтов. За свое поведение его часто перевозили в разные тюрьмы. Таким образом, получилось, что с 1974 года Чарльз сменил почти 120 английских исправительных учреждений.

В 1992 году Бронсон вышел на свободу, однако через три недели он был вновь арестован за подготовку нового ограбления.

В 1998 году Чарльза переместили в одиночную камеру, поскольку он взял в заложники нескольких иракцев и требовал вертолет, который бы отвез его на Кубу. В тюрьме Бронсон не терял времени: он занимался фитнесом, писал стихи, рисовал и даже издал книгу «Фитнес в одиночной камере».

Сейчас Чарльз на свободе. Известно, что в 2017 году Бронсон женился на британской актрисе Пауле Уильямсон. 29 июля 2019 года она была найдена мертвой в доме своего любовника.