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Чем закончился эксперимент школьника, который не спал 11 дней 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что стало со школьником, который не спал 11 дней
Фото: depositphotos.com
В конце 1963 года Рэнди Гарднер вместе с одноклассником Брюсом Макаллистером провели эксперимент, который привлек внимание всей Америки. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
17-летний Рэнди Гарднер провел без сна 11 дней и 25 минут. Его результат даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Эксперимент закончился 8 января 1964 года. Брюс Макаллистер рассказал, что этот проект они придумали из-за простой необходимости провести хоть какой-нибудь научное исследование. В эксперименте им помогал доктор в области проблем сна Уильям Демент из Стэндфордского университета.
Во время исследования Рэнди периодически проверяли на способность ощущать вкус и запах, различать звуки, и спустя некоторое время начали замечать отклонения.
Так получилось, что эксперимент стал третьим по значимости в американской прессе — после убийства Кеннеди и приезда музыкальной группы The Beatles.
После завершения опыта, вместо того, чтобы дать Рэнди выспаться, его отвезли в военно-морской госпиталь, чтобы исследовать работу мозга. Было сделано заключение, что мозг школьника постоянно «проваливался» в сон и «выходил» из него. Одни участки мозга спали, другие бодрствовали.
Спустя несколько лет Гарднер признался, что после эксперимента он несколько лет страдал бессонницей.
Многие люди пытались побить рекорд Рэнди, однако Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать эти попытки, полагая, что это может быть опасным для здоровья.
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