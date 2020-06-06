«Вы будете править миром» 

После Второй мировой войны десятки американцев получили письма, подписанные главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. Фюрер уверял, что на его секретных заводах в Кентукки уже строят бесшумные космические корабли, с помощью которых он захватит сначала мир, а потом и Вселенную. Для победы ему не хватало одного: денег. «Лента.ру» выяснила, кем был этот человек.

В начале 1950-х в Кентукки приехал пожилой каменщик по фамилии Губер, живший в американском штате Вирджиния. Он разочаровался в Америке и хотел примкнуть к бывшему противнику — лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Хотя война давно закончилась, Губер считал, что у него еще есть шанс. Он слышал, что фюрер остался жив и прячется где-то в США.

В Кентукки Губер встретил знающего человека. Чернокожий священник Уильям Генри Джонсон по секрету сообщил ему, что хорошо знаком и с самим Гитлером, и с его женой Евой Браун . По его словам, им удалось сбежать из Берлина, и теперь они готовятся к реваншу. Джонсон пообещал Губеру, что замолвит за него словечко. Священник говорил так убедительно, что не поверить ему было трудно. А Губер хотел верить.

Письмо от Гитлера не заставило себя ждать. Фюрер рассказал Губеру, что замышляет «новое восстание» и хочет захватить власть сначала в Соединенных Штатах, затем во всем мире, а после этого — и в межпланетном пространстве. Для победы над Америкой ему требовался подземный тоннель от Кентукки до Белого дома в Вашингтоне. Он утверждал, что работа над ним уже кипит: его роют 36 тысяч немецких диссидентов.

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Переписка продолжалась несколько лет. По какой-то причине Гитлер предпочитал называть себя «фюррьер номер один», а в его речи проскакивали обороты, характерные для чернокожих американцев, но Губера это не смущало. Порой ему писали и другие люди, например, Ева Браун, помощник Гитлера фон Богусловски или начальник немецкого штаба адмирал Кессельринг. Некоторые письма подписывал новый знакомый Губера — священник Джонсон. Мало-помалу Губер узнавал все больше и больше деталей о новом подземном рейхе.

Тайные нацистские технологии превосходили его самые смелые ожидания

Гитлер признался Губеру, что собрал огромную армию солдат и ученых. Они построили в Кентукки и Айдахо 116 подпольных заводов, где будут делать ядерные бомбы и невидимые космические корабли, которые не издают ни звука. Не хватало одного: денег. Губер понял, что это его шанс помочь великому делу. Он не был богат, но без раздумий переводил Гитлеру все свои сбережения.

Бегство Гитлера

Слухи о том, что лидер Третьего рейха остался жив, появились почти сразу после завершения войны. Очевидцы уверяли, что видели его своими глазами, причем в самых неправдоподобных местах и обличьях. Кто-то рассказывал, что Гитлер сбежал в Ирландию в женском платье. Другие считали, что он принял ислам и прячется в Египте. Третьи встречали Гитлера в амстердамской кофейне или в поезде из Нового Орлеана.

Путаницы добавило признание бывшего капитана люфтваффе Питера Баумгартена, которого судили за военные преступления в Польше. Он объявил, что 28 апреля 1945 года на самолете вывез Гитлера и Еву Браун в Данию. Разведка британской военной администрации в Германии потратила шесть месяцев на то, чтобы проверить его показания. Они не подтвердились.

В 1954 году бывший железнодорожник из Колумбии рассказал агенту ЦРУ , что встречал мужчину, который называл себя Адольфом Гитлером и действительно смахивал на покойного фюрера. Если верить ему, Гитлер жил в колумбийском городке Тунха, где скрывались многие беглые нацисты. Агент отправил отчет о встрече в штаб-квартиру, однако, насколько известно, проверять эту информацию не стали.

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Теории заговора о бегстве Гитлера в Южную Америку оказались самыми живучими. Даже спустя сорок лет после войны находились люди, якобы заметившие его с малолетней любовницей не то в Аргентине, не то в Бразилии. Все это было неправдой. В 2018 году научный журнал European Journal of Internal Medicine опубликовал результаты очередного исследования челюсти Гитлера из архива ФСБ в Москве. Ученые не только доказали ее подлинность, но и нашли в ней следы цианида, подтверждающие официальную версию о самоубийстве.

«Фюррьер номер один»

Губер был не единственным и даже не первым американцем, узнавшим о подпольных нацистских заводах, невидимых космических кораблях и тоннеле в Вашингтон. С 1946 года «фюррьер номер один» отправил сотни писем жителям Кентукки, Вирджинии и Теннесси. Он призывал вспомнить о том, что их предки перебрались в Америку из Германии, рассказывал о своих планах и уговаривал помочь.

«Огромная армия солдат и ученых», которую он собрал, нуждалась в средствах, да и сам «фюррьер» тоже. «В дополнение к деньгам пришлите спортивный пиджак и пару белых ботинок 44 размера, — говорилось в одном из писем, подписанных Евой Браун. — Адольфу надо одеваться спортивно, чтобы его не узнали». Надо — значит, надо, тем более, что Гитлер обещал, что после создания нового межпланетного царства вознаградит за помощь сполна. За щедрые пожертвования он назначил Губера своим помощником, обещал сделать его командующим космической армии и называл «фюррьер номер два».

«Фюррьером номер три» был простой чернокожий рабочий, которого звали Чарли Браун . Он жил впроголодь, но отдавал почти весь заработок на нужды подземного рейха. За это Гитлер обещал ему власть, дворец и женщин.

«Я дан вам богом, чтобы поставить во главе мира высшую расу, — писал он. — Вы — следующие в ряду великих вождей, которые возглавят Германию и будут править миром, где, хочу с гордостью заметить, я намерен сделать нашего чернокожего друга Брауна заместителем правителя мира за его храбрый поступок на прошлой неделе (он прислал деньги). Также дам ему на выбор девственниц-дипломатов»

Губер и Браун неоднократно пытались встретиться с Гитлером лично, но этому всякий раз что-то препятствовало. Порой он болел, иногда все портило вмешательство ФБР , из-за которого фюреру приходилось скрываться, случались и другие напасти. В одном из писем очередной соратник Гитлера, генерал Канненгиссер, туманно объяснял, что присутствие Губера и Брауна понадобится лишь в крайнем случае: «Пока этого не произошло, необходимости вызывать вас нет. Сейчас вы полезнее для нас, работая снаружи».

За несколько лет Браун отправил «фюррьеру» около тысячи долларов (с поправкой на инфляцию сегодня эта сумма эквивалентна примерно 9,5 тысячи долларов, или 650 тысячам рублей). Однажды он перевел Гитлеру все деньги, которые у него были, оставив себе только восемь центов и единственную банку с бобами.

Человек по фамилии Гувер

После смерти Губера родственники с удивлением обнаружили в его лачуге почти 200 писем от Гитлера и его соратников, а также многочисленные квитанции о денежных переводах на сумму не меньше четырех тысяч долларов (эквивалент 39 тысяч сегодняшних долларов, или 2,7 миллиона рублей).

После этого открытия поисками «фюррьера номер один» занялся почтовый инспектор Уильям Льюис . Он не сомневался, что Губер стал жертвой мошенника. Чтобы поймать подставного Гитлера, Льюис отправил на его адрес несколько писем с небольшими пожертвованиями и проследил, кто их получает.

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Злоумышленником оказался Уильям Генри Джонсон — тот самый чернокожий священник из Кентукки, который когда-то пообещал свести Губера с Гитлером. Пять лет назад ему дали условный срок за другую аферу: он помогал овдовевшей женщине подделывать документы для получения пособия. Судя по всему, это его не остановило.

11 августа 1956 года Джонсона арестовали. Следствие выяснило, что за десять лет он получил больше ста денежных переводов, преимущественно небольших — по 10 или 15 долларов. Всего же последователи прислали «фюррьеру номер один», по разным оценкам, от 11 до 15 тысяч долларов (эквивалент 140 тысяч сегодняшних долларов, или 9,6 миллиона рублей). Почтовый инспектор не сумел отыскать всех пострадавших, поэтому в обвинении фигурировали только Губер, Чарли Браун и еще один мужчина.

Джонсон признал, что выдавал себя за Гитлера, но заверил, что занимался этим не ради обогащения. Он утверждал, что хотел вывести на чистую воду врагов, ведущих подрывную работу

«Все началось примерно 10 лет назад, когда ко мне домой пришел человек, которого звали Гувер , — заявил он на судебных слушаниях. — Он рассказал про Гитлера, назвался "фюррьером номер два" и попросил помочь со сбором средств».

В подтверждение своих слов Джонсон продемонстрировал новенькую бляху детектива. Присяжные, конечно, понимали, на кого он намекает. Директор ФБР Эдгар Гувер был одним из самых могущественных людей в Америке. Он не гнушался нарушать закон, собирал компромат на политиков и запугивал противников, но версия Джонсона была перебором даже для него. Если бы Гувер хотел найти американских сторонников Гитлера, он не стал бы обращаться к захолустному мошеннику.

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Ожидая приговора, Джонсон взял с почтового инспектора Льюиса обещание, что о процессе не будут писать в газетах: не хотелось портить репутацию у прихожан. После этого он написал признание. «Я виновен во всем, — обращался мошенник к судье и присяжным. — И если вы сможете меня простить и дать мне еще один шанс на свободу, я покажу, что заслуживал этого, и буду хорошим гражданином».

На суде Джонсон снова все отрицал, где-то раздобыл еще один жетон — на этот раз с надписью «Секретная служба» — и изложил очередную версию произошедшего. Теперь он уверял, что писал письма по заказу некой чикагской фирмы. Текст диктовали двое мужчин, которым он позже отдавал все полученные деньги. В одной из газет, освещавших заседание суда, утверждалось, что он якобы следовал указаниям двоюродных братьев каменщика. Они же снабжали его адресами жертв.

Перед присяжными выступил эксперт-графолог, подтвердивший, что подпись Гитлера в письмах, которые получали Губер и Браун, подделана Джонсоном. Затем в зал суда пригласили Чарли Брауна. Как ни странно, рабочий поддержал мошенника и показал квитанции, подтверждающие, что Джонсон вернул ему 800 долларов.

Суд продолжался два дня. После 15-минутного совещания присяжные вынесли свой вердикт: виновен. Джонсона приговорили к тюремному заключению на три года. Дальнейшая судьба мошенника неизвестна.