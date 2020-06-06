История шпиона, который выведал секреты НАТО

За потоком новостей о набирающей силу пандемии коронавируса незамеченным осталось событие, за которым стоит настоящая шпионская история. В Эстонии вышел на свободу один из самых эффективных шпионов современности (из тех, чья деятельность рассекречена). Образцовый офицер, полковник МВД СССР, а позже высокопоставленный сотрудник Минобороны Эстонии и доверенное лицо американских спецслужб Херман Симм десять лет работал на российскую разведку. Он передал своим кураторам тысячи военных секретов стран НАТО , прежде чем на его след вышли американские контрразведчики. Когда Симм понял, что раскрыт, у него был шанс исчезнуть, однако шпион предпочел дождаться ареста. Историю советского офицера, ставшего российским шпионом, вспомнила «Лента.ру».

Двойное дно

Будущий тайный агент родился 29 мая 1947 года в эстонском городе Сууре-Яани и после окончания школы сначала выбрал мирную профессию химика-технолога. Но такое будущее пришлось Симму не по душе, и, окончив политехнический институт, он поступил в московскую Академию МВД СССР.

Позже известный шпион рассказывал, что члены экзаменационной комиссии раскритиковали молодого эстонца за то, что он не состоит в партии, хотя и поставили ему «отлично». Уже через десять дней Симма приняли в КПСС , а учился он так хорошо, что при выпуске получил грамоту из рук советского министра внутренних дел Николая Щелокова. Неудивительно, что такой перспективный молодой человек сделал успешную карьеру в структуре МВД Эстонской СССР. Даже супругу и мать своих двоих детей — Хеэте — он нашел среди коллег по службе. Позже она приняла участие в создании новой конституции независимой Эстонской Республики.

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К моменту распада СССР Херман дослужился до полковника. И вполне понятно, что столь ценный кадр не затерялся и в новой Эстонии. Симм дал расписку, что никогда не сотрудничал с КГБ, получил место руководителя полиции Харьюской префектуры, а спустя несколько лет стал генеральным директором Департамента полиции Эстонии. Продолжить службу в родном ведомстве ему не удалось из-за конфликта с начальством, однако бывшего советского офицера заметили в Минобороны. В 1995-м его позвали руководить аналитическим отделом ведомства, а с 2000 года он занял пост заведующего отделом по охране государственных тайн.

В период, когда Эстония активно наводила связи с США, Симм стал по совместительству еще и региональным представителем Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В этом качестве он неоднократно участвовал в различных международных конференциях и консультировал власти Эстонии при подготовке договоров по безопасности. Разумеется, человек, достигший такого положения, пользовался неограниченным доверием. Ежегодно Симм совершал до тридцати официальных и неофициальных зарубежных визитов.

На одном из фуршетов его лично представила остальным гостям сама заместительница начальника АНБ, что считалось высочайшей рекомендацией. Тайн НАТО он знал больше, чем сам премьер-министр

Например, бывший полицейский обладал детальной информацией о высокотехнологичных системах защиты, в том числе и о системе Elektrodat, которая координирует обмен засекреченной информацией между странами НАТО. При этом к таким же, как он, выходцам из советских структур Симм относился с недоверием. Например, в свое время он отказался предоставить доступ к секретной информации НАТО генерал-лейтенанту Йоханнесу Керту, который в 1996-2000 годах руководил эстонской армией, а позже стал военным представителем Таллина при ЕС . Дескать, Керт — бывший советский военнослужащий, а значит, ненадежен.

В 2006-м Херман покинул пост хранителя тайн, но сохранил должность советника министра обороны Эстонии. И никто не знал, что за этим фасадом кроется вторая, тайная жизнь бывшего полковника. Если верить тому, что рассказали позже сотрудники эстонской Полиции безопасности, в 1991 году Симм солгал — с КГБ он в советское время сотрудничал. И это сотрудничество ему пришлось продолжить.

По острию ножа

Спустя много лет экс-чиновник рассказал немецкому журналу Der Spiegel, что в 1995 году после вынужденного ухода из МВД он уехал в отпуск в Тунис. Там, перед входом в отель «Кайзер» он наткнулся на старого знакомого из Таллина Валерия Зенцова. Тот обрадовался совпадению, сказал, что тоже в отпуске, и позвал Симма пропустить по кружке пива. Полковник удивился тому, насколько хорошо его знает Зенцов — приятель оказался в курсе даже неприглядной истории со спекуляциями, имевшей место еще в советское время. Все прояснилось уже на следующий день.

"Он [Зенцов] сказал: «Нам нужна твоя помощь, тебе заплатят, и подумай о том, что у нас есть и другие возможности». Он не угрожал напрямую насилием по отношению к моей дочери, но я был знаком с их методами и не сомневался в том, что он на это способен", — Херман Симм.

Уже много позже Симм, пытаясь оправдаться, уверял, что очень испугался за близких, а особенно за свою дочь, потому что о ней Зенцов говорил больше всех. Поэтому бывший офицер, конечно, согласился. К тому же, как он объяснял, его сводный брат тогда разорился, а родители выживали на грани нищеты, и бывший полицейский хотел им помочь. Суммы, что Симм получал от российских спецслужб, были неплохими, но отнюдь не баснословными.

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Однако явно была и еще одна причина, по которой Симм согласился изменять родине. Это обида на старое начальство, на политику, на Эстонскую Республику в целом. После распада СССР он потерял звание полковника. После того как его сняли с должности генерального директора полиции, ему предложили всего лишь пост заместителя комиссара отдела расследований Криминальной полиции. Бывший офицер расценил это как унизительное понижение. Кроме того, Зенцов сумел убедить уязвленного эстонца, что русские по своим каналам добились возвращения ему звания полковника и могут даже сделать генералом. Конечно, ему врали, но Симм понял это слишком поздно.

300 долларов

составляли первые «гонорары» Хермана Симма за передачу секретных данных. Позже эта сумма выросла до 1000 долларов. Для сравнения, средняя зарплата в Эстонии к началу нулевых редко превышала 300 евро

Вынужденный шпион взял слово со своих кураторов, что сливаемые им секреты никогда не будут использоваться для вооруженного нападения на Эстонию. Позже он оправдывался, что, мол, разделял точку зрения бывшего министра обороны Германии Фолькера Руге по поводу того, что вхождение России в НАТО укрепит мир во всем мире, и благородная цель утешала его в трудные минуты наряду с музыкой и искусством.

Куратором эстонца стал завербовавший его Валерий Зенцов, позднее к делу подключился Сергей Яковлев , который выдавал себя за португальца Антонио де Хесус Аморетт Графа — журналиста-расследователя или сотрудника международной компании по исследованию рынка.

Со своими «контактами» военный чиновник договаривался о встречах в разных странах посредством особой системы шифрования телефонных переговоров — принцип ее работы не раскрывается. В условленном месте происходила передача секретных документов в печатном виде, на флешке, дискете или в формате фотографий. Позже во время обыска дома у шпиона найдут десятки документов с грифом «совершенно секретно», которые спокойно валялись на письменных столах и на открытых полках.

Зенцов и Яковлев интересовались деятельностью НАТО в разных сферах, разработкой систем защиты безопасности, террористическими угрозами и оргпреступностью, в том числе наркотрафиком, а также собирали данные о чиновниках высшего эшелона из Эстонии и других стран альянса.

"Это похоже на постоянное хождение по острию ножа. Я начинал нервничать, если встречался с одним человеком дважды в день. А они всегда говорили, мол, все надежно, не волнуйся", — Херман Симм.

Слаженная работа продолжалась до 2006 года, пока АНБ не обнаружило утечку информации. Позже из опубликованных Wikileaks документов выяснилось, что расследованием занялось частное американское разведывательное агентство Stratfor . Сначала спецслужбы вышли на Яковлева и установили за ним слежку. Однажды во время скрытой съемки рядом с Яковлевым за столиком кафе в Мадриде запечатлели Симма и начали наблюдение уже за ним. У него дома и на рабочем месте установили жучки, вместе с очередным украденным файлом на компьютер Симма загрузили вирус-шпион, который внимательно отслеживал перемещение секретного файла — пока он не попал в руки к врагу.

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Бывший советский офицер не очень хорошо разбирался в современных технологиях, но имел большой опыт работы со спецслужбами и успел понять, что находится под колпаком. Пытаясь отвести от себя подозрения, он уволился из Минобороны, и поначалу это сработало, — слежка прекратилась. Позже Симм жаловался, что неоднократно предупреждал своих кураторов об опасности, но те отмахнулись и настояли на продолжении контактов. После того как чиновник ушел из министерства обороны, кураторы потребовали предоставить им замену в ведомстве. И он подсказал кураторам имена двоих чиновников Минобороны, которых, по его мнению, можно было завербовать путем шантажа. Была у Симма надежда, что власти про него просто забудут.

Но оставлять Симма в покое никто не собирался. Его арестовали 21 сентября 2008 года вместе с супругой, которую сочли соучастницей. Впрочем, шпион уже был готов к провалу. За несколько дней до этого ему прямо на личный мобильный позвонил Яковлев и сказал, что заболел и не может прийти на встречу. Это было глупейшее оправдание и нарушение всех правил конспирации, и Симм понял, что это знак — мол, тебя раскрыли, все кончено. Бывший чиновник даже подумывал о бегстве — но не решился.

"На Западе меня бы нашли, а русским я не доверял (…) Я понял, что отдан на растерзание и должен выкарабкиваться сам. Но я никого не сдал. Никто, кроме меня и моих родных, не пострадал. Я согласился с предъявленным обвинением, так как был прижат к стене", — Херман Симм.

Громкий приговор

По мере того как выяснялись новые подробности дела Симма, в него вовлекались все новые страны. Следственная группа под надзором американского офицера заявила, что однажды эстонец ездил для передачи информации на саммит НАТО в Брюссель, где контактировал с сыном постпреда России при ЕС Владимира Чижова Василием, тоже дипломатом. Чижова-младшего лишили аккредитации при НАТО, а затем выслали из Бельгии.

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Эксперты указывали, что дело Симма стало самым крупным мировым скандалом со времен холодной войны между США и СССР. Один из немецких чиновников назвал факт проникновения российского агента на столь высокий пост в НАТО катастрофой. Британская The Times рассуждала, что Москва потеряла очень ценного агента, но одержала тактическую победу, посеяв недоверие среди стран блока и заставив старых членов НАТО с подозрением относиться к новичкам из Восточной и Центральной Европы.

Судебный процесс провели в закрытом режиме. Единственное, что стало известно общественности, — масштаб утечки информации. Факт ареста бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны, отвечавшего за хранение государственных секретов, потряс Эстонию и стал серьезным ударом по ее репутации в НАТО. Некоторые отказывались верить в реальность озвученных фактов. Появились даже версии, что Симм на самом деле был «кротом» НАТО, снабжал россиян дезинформацией, а его разоблачение не более чем спектакль.

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секретных документа передал Симм своим кураторам. 386 из них были связаны с делами ЕС и НАТО

Гособвинение потребовало для Симма 15 лет тюрьмы. Во время содержания в СИЗО его жена перенесла инсульт, и власти приняли решение ее освободить. Следствие не нашло достаточно доказательств ее соучастия, а позже прокуратура признала Хеэте Симм невиновной, ей даже решили выплатить компенсацию за время, проведенное под арестом. Сам бывший офицер жаловался, что на период следствия его заключили в одиночную камеру с плохими условиями, из-за чего он похудел на 20 килограммов. Но со следствием он сотрудничал. «Мне показали такие материалы, от которых не было смысла отпираться. Что сделано, то сделано», — объяснял он.

25 февраля 2009 года суд признал бывшего советского офицера виновным в государственной измене. Его приговорили к 12,5 года лишения свободы и штрафу в 20 155 000 эстонских крон (примерно 1,3 миллиона евро — прим. «Ленты.ру»), а также лишили наград. Чтобы выплатить штраф, доверенные люди Симма выставили на аукцион принадлежавшую ему коллекцию картин, его семья продала дом и оформила документы на банкротство.

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После 2015 года, когда прошла почти половина его срока, Симм неоднократно просил о досрочном освобождении, но неизменно получал отказ, несмотря на безупречное поведение. В 2019 году, когда бывшему шпиону исполнился 71 год, руководство тюрьмы решило, что пожилого человека можно перевести на облегченный режим содержания с возможностью покидать стены учреждения. Тогдашний министр юстиции Урмас Рейнсалу признал, что опасности старик уже не представляет, но отказал в резких выражениях.

"С точки зрения чувства справедливости и в качестве сдерживающего фактора, если кто-то подумает предавать страну в будущем, — в этих интересах наказание должно носить максимальный характер", — Урмас Рейнсалу, экс-министр юстиции Эстонии.

Однако, по счастливому для Симма стечению обстоятельств, в том же году Рейнсалу покинул пост, и Тартуский уездный суд под Рождество выпустил бывшего шпиона по УДО. Из ворот тюрьмы мужчина вышел в сопровождении жены и пожелал собравшимся журналистам счастливых праздников. Его испытательный срок закончится в марте 2021 года.

Досрочное (на 14 месяцев) освобождение бывшего шпиона вызвало гнев той части эстонского общества, которая в прошлом году вывела в правительство Консервативную партию , отличающуюся яркой националистической риторикой. На народное возмущение откликнулся нынешний министр юстиции Райво Аэг. Он занимал пост главы Полиции безопасности Эстонии (аналог российского ФСБ — прим. «Ленты.ру»), когда арестовали Симма. Чиновник немедленно поручил пересмотреть существующие правовые рамки, чтобы исключить возможность досрочного освобождения из тюрьмы лиц, осужденных за серьезные преступления, в том числе и за государственную измену.

Так что хоть в чем-то Херману Симму повезло.