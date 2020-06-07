«Тысячи баксов на руке, когда отец управляет страной»

Семья Мугабе по праву слыла самой расточительной в Зимбабве. Пока население влачило жалкое существование, родственники президента купались в роскоши. Его супруга Грейс, погрязшая в громких скандалах, спускала баснословные суммы на одежду, машины и шикарные особняки. Сыновья диктатора поливали дорогие часы шампанским, тратили тысячи долларов на вечеринки и наркотики. За что семью президента ненавидела вся страна — в материале «Ленты.ру».

«Это что, преступление — ходить по магазинам?»

«У меня слишком узкая ступня, я могу носить только туфли Ferragamo», — без ложной скромности говорила первая леди Зимбабве, когда ее спрашивали, почему она тратит так много денег на дизайнерскую обувь.

Однажды британское издание Daily Mail подсчитало, сколько денег за год спустила Грейс на покупки. Вышло в общей сложности три миллиона долларов. За это время в ее гардеробе появились 62 пары туфель Salvatore Ferragamo и несколько обновок от Gucci. Помимо этого она приобрела 12 новых колец с бриллиантами и часы Rolex за 112 тысяч долларов. Совершать покупки первая леди предпочитала в Лондоне. Посещая британскую столицу, она останавливалась в номере люкс пятизвездочного отеля Claridge's.

AP

В 2003 году, когда экономика Зимбабве находилась в удручающем состоянии, а у большинства жителей не было работы, Грейс Мугабе отправилась в Париж. Причем не в деловую поездку, а на шопинг: там она спустила 120 тысяч долларов на обувь и одежду известных брендов. Некоторые СМИ начали обвинять супругу президента в том, что она тратит средства налогоплательщиков на свои удовольствия, а она заявила: «Это что, преступление — ходить по магазинам?»

Жестокая первая леди

В 1987 году президент Роберт Мугабе закрутил роман с одной из своих секретарш. Его не смущало, что 22-летняя Грейс замужем, растит сына да и вообще младше его на 44 года. В результате она родила президенту сына и дочь. Девочку она назвала Боной — в честь матери Мугабе. Позже у них родился сын.

В тот момент глава государства уже был женат на Салли Хейфен. Как впоследствии рассказывал Мугабе, его жена не препятствовала внебрачным отношениям с секретаршей. В то время Салли серьезно болела и уже не могла родить ребенка, а их единственный сын умер от малярии в 1966 году. По словам президента, это была единственная возможность обрести наследника.

Роберт Мугабе женился второй раз через несколько лет после смерти первой супруги (в 1992 году она умерла от почечной недостаточности). Если первую жену главы государства народ любил, то Грейс — искренне ненавидел. Едва получив статус первой леди, она с головой окуналась в роскошь и оказалась в центре многочисленных скандалов.

Первый разгорелся, когда она получила докторскую степень в Университете Зимбабве (ее муж там числился председателем). Ее диссертацию никто так и не увидел, но через три месяца после поступления первая леди все же стала доктором наук.

На 20-ю годовщину свадьбы жена Мугабе заказала кольцо с бриллиантами в сто карат. Ювелирное украшение стоило 1,35 миллиона долларов. Через некоторое время Грейс подала в суд на ливанского ювелира Джамаля Ахмеда, заявив, что камни в кольце стоят меньше оговоренной суммы. Впрочем, сам Ахмед подал иск еще раньше — всю его недвижимость в Хараре захватил сын Грейс, а сотрудников, работавших в одном из местных филиалов, выгнали на улицу.

Постепенно первая леди стала проявлять склонность к насилию. Однажды в номере пятизвездочного отеля в Йоханнесбурге она застала сыновей в компании 20-летней модели Габриэлы Энджелс. Грейс набросилась на девушку и избила ее электроудлинителем: на две раны на голове Энджелс наложили 14 швов. Впоследствии это дело замяли — модель отказалась подавать иск.

Во время поездки в Гонконг жена президента покалечила фотографа, который попытался снять ее во время шопинга. Заметив журналиста, Грейс несколько раз ударила его по лицу, а ее телохранитель попытался вырвать из его рук камеру. После инцидента пострадавший насчитал у себя десяток синяков и порезов. Поступки первой леди в очередной раз остались безнаказанными.

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Rolls-Royce за наличные

Тем временем аппетиты жены президента росли. За страсть к люксу в стране ее прозвали Грейс Гуччи или Дисгрейс (от английского disgrace — позор). Она тратила деньги из бюджета страны как хотела: например, купила себе Rolls-Royce за 365 тысяч долларов, рассчитавшись при этом наличными. К тому же покупка была совершена через неделю после того, как ее старший сын от первого брака приобрел два автомобиля той же марки. В результате первая леди решила оставить машину у себя на родине, в ЮАР, чтобы не раздражать зимбабвийцев.

По мере того как возраст Мугабе приближался к 90 годам, Грейс зачастила с поездками в ЮАР. Британские СМИ выяснили, что там она скупала недвижимость. За 4,9 миллиона долларов она приобрела дом площадью 860 квадратных метров в пригороде Йоханнесбурга — месте, где обычно селятся богатые африканцы.

В ноябре 2016 года она заплатила свыше четырех миллионов долларов за участок земли площадью 55 гектаров в престижном районе Борроудейл. Также жена Мугабе купила недвижимость в районе Сандхерст за 3,5 миллиона долларов. Обзавелась жильем зимбабвийская первая леди и в Дубае.

В 2014 году чета Мугабе выдавала замуж старшую дочь Бону за пилота Симбу Чикоре. На торжество прибыли четыре тысячи гостей, включая президентов некоторых африканских стран. Празднование обошлось зимбабвийской казне в четыре миллиона долларов — 700 тысяч долларов ушло только на то, чтобы отремонтировать дорогу, ведущую из столицы страны Хараре к президентскому особняку. В подарок от родителей невесты молодожены получили 100 тысяч долларов и 55 голов скота.

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Золотая зимбабвийская молодежь

Роберт Мугабе находился у власти 37 лет и тоже любил роскошь. Так, одним из подарков на его 90-летие стал трон из мрамора, покрытый золотом и шкурой леопарда, а также инкрустированный алмазами. Впрочем, по сравнению с остальными членами семьи, вкусы президента были довольно скромными.

Пока большинство жителей страны находятся за чертой бедности, дети Мугабе ведут себя как представители золотой молодежи, не пытаясь это скрывать. В их Instagram-аккаунтах регулярно появляются снимки и ролики из роскошных ночных клубов. Чатунга, сын Роберта Мугабе и Грейс, не раз злил общественность своими неоднозначными поступками.

Однажды Чатунга выложил видео с одной из вечеринок, на которой вылил две бутылки шампанского (каждая по 350 долларов) на свои бриллиантовые наручные часы.

О них Чатунга не раз упоминал ранее: под снимком, на котором была запечатлена его рука с часами, браслетом и золотым кольцом, он писал: «60 тысяч баксов на запястье, когда твой отец управляет всей страной»

Помимо вечеринок и дорогих украшений молодые люди любят люксовую одежду. На своих страницах в социальных сетях они регулярно выкладывают фотографии из бутиков Gucci или Louis Vuitton

Периодически братья оказываются в центре международных скандалов. Однажды Роберту Мугабе пришлось лететь за сыновьями в ОАЭ, чтобы те смогли без проблем покинуть страну. Тогда сыновья зимбабвийского лидера отдыхали в роскошном особняке в Дубае. Подробности истории удалось скрыть, известно только, что в тот день молодые люди злоупотребили алкоголем и наркотиками.

Проблемы у семьи Мугабе начались, когда стало ясно, что Грейс собирается баллотироваться на пост президента Зимбабве. Ее муж всячески поддерживал это решение. Однако место на политическом олимпе занять не удалось — в стране произошел военный переворот.

Возмущенные тем, что власть фактически узурпировала непопулярная в стране первая леди, вооруженные силы заключили чету Мугабе под домашний арест. Президент подал в отставку.

Грейс Мугабе бежала за границу. Ее супруг вначале оставался на родине, а потом улетел в Сингапур на лечение, где и скончался осенью прошлого года.

Похороны Мугабе вызвали разногласия между властями и семьей бывшего лидера. Родственники главы государства хотели исполнить его последнюю волю и провести закрытую церемонию в его родной деревне Кутама. Власти настаивали на пышной прощальной процессии, а также собирались похоронить Мугабе на аллее национальных героев.

В конце концов, семье бывшего президента удалось настоять на своем. Попрощаться с Мугабе пришли лишь родные.